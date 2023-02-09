glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфетку

9 февраля 2023, 03:45
Главред делится фантастическими трюками в макияже, с помощью которых вы будете выглядеть просто невероятно.
Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфетку
Как правильно краситься в 40 лет? / Instagram

В погоне за молодостью многие дамы прибегают к некоторым трюкам, чтобы скрыть лишние несколько лет. В частности, удачно подобранная прическа и одежда изрядно омолаживают женщину. Кроме того, не следует забывать о макияже, который молодит. Кисточка в руках женщины может сотворить незаурядные чудеса на лице. Если удачно скрыть все недостатки, то даже в 40 лет можно выглядеть на 25. Окружающие будут засыпать вас комплиментами и удивляться, в чем же ваш секрет. Главред рассказывает, как краситься в 40 лет, чтобы выглядеть моложе.

Какой макияж молодит лицо

1. Выбирая тональный крем, отдавайте предпочтение тому, который соответствует тону вашей кожи. Желательно даже выбирать тот, который будет на тон светлее вашего цвета кожи. Кроме того, ни в коем случае не используйте очень плотную тональную основу. Чтобы выглядеть свежее, для макияжа нужно выбирать тональный крем на водной основе.

2. Чтобы ваше лицо сияло, макияж для 45 лет нужно делать с использованием легкой рассыпчатой пудры и хайлайтера. Также не следует забывать и про румяна. Однако они не должны быть слишком темными. Лучше всего отдать предпочтение нейтральным или персиковым оттенкам. Легкий румянец придаст вашему образу невероятной свежести и легкости.

3. Многие дамы часто не знают, какой цвет теней омолаживает. Заметьте, что нужно использовать натуральные матовые оттенки без блесток. Если у вас возник вопрос, какие тени идут женщинам 40 лет, то ответ на него очень прост. Наилучшим вариантом будет бежевый, мягкий розовый или темно-коричневый.

Какой макияж глаз молодит? Прежде всего он должен быть максимально натуральным, без ярких цветов и блесток. Также стоит отказаться от черного цвета теней, поскольку макияж будет выглядеть мрачно и добавит вам дополнительного возраста.

Довольно часто женщины сталкиваются с проблемой нависшего века. Тем не менее мы знаем, как можно легко сделать макияж для нависшего века после 40 лет. Следуйте простой инструкции. С помощью светлых оттенков выделите подвижное веко и внутренний уголок глаза. Это визуально сделает глаза более раскрытыми. Далее затемняем проблемную зону. Нужно нанести темно-коричневые или темно-серые тени на зону нависшего века, прорисовывая складку выше того места, где оно реально находится. Обязательно тщательно все растушевываем, чтобы макияж был дымчатым и аккуратным. Также нужно добавить немного светлых теней под брови, чтобы они были более выразительными.

4. Не забывайте накрасить ресницы, ведь таким образом ваш взгляд будет более захватывающим. Однако здесь нужно знать меру, ведь тяжелые ресницы, которые слиплись, добавляют лишнего возраста. Нанесите один слой и этого будет достаточно. Нижние ресницы желательно не подчеркивать, поскольку в этом месте есть много мимических морщин. Именно поэтому визуально форма глаза может выглядеть немного опущенной.

5. Широкие густые брови всегда омолаживают, поэтому им также нужно уделять особое внимание. Помните, что слишком редкие брови нельзя выделять темным карандашом. Чтобы сделать брови максимально натуральными, лучше использовать тени для бровей. Для этого нужно заполнить пробелы между волосками и слегка дорисовать кончик. Заметьте, что цвет теней должен быть близким к натуральному.

6. Какой же макияж после 40 без помады. Отдавайте предпочтение помаде пастельных тонов. Например, мягкий розовый или персиковый. Если вам больше нравится блеск для губ, то лучше отдавать предпочтение блеску с нежной текстурой и приятным оттенком.

Вас может заинтересовать:

мода макияж макияж глаз интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:45

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфетку

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

02:48

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные измененияВидео

02:32

"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людяхВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:02

"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"Видео

01:31

Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасностьВидео

00:54

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

00:51

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:31

Засияет, как новая монета: 5 неожиданно простых способов ликвидации жира и нагара со сковороды

00:24

Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генералВидео

00:10

Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023: Рыбам – творчество и медитации, а Близнецам – новая жизнь

08 февраля, среда
23:31

Зеленский прилетел в Париж и встретился с Шольцем и Макроном: все подробностиВидео

23:20

Как принцесса: новый образ Киркорова рассмешил сходством с ПугачевойВидео

23:18

"Мы должны держаться": Зеленский назвал ключевую цель героической обороны БахмутаВидео

23:09

Тодоренко распустила сопли из-за фигуриста-путиниста КостомароваВидео

22:48

"Пригожин уже смертник": правозащитница заявила, что "повар Путина" стремительно теряет авторитетВидео

22:43

"Горячая": 13-летняя дочь Брежневой удивила взрослым фотоВидео

22:42

Все пылает: в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывыВидео

22:39

Зеленский удивил всех своим поступком на пресс-конференции в БританииВидео

Реклама
22:19

Российская актриса, которая насмерть сбила человека, получила новый статусВидео

21:41

Истребители, военная помощь и танки: итоги визита Зеленского в БританиюВидео

21:39

Освобождение Крыма: Украина скоро начнет подготовку кадрового резерва для полуострова - ВерещукВидео

21:25

Депутат от СН Трубицын благодаря мошеннической схеме разворовал 14 млн помощи для ВСУ - расследование

21:01

Жених-миллионер внучки Софии Ротару рассказал, кого в своей жизни считает выигрышем в лотерею

20:48

"Выдали по ошибке": в России опозорили вдов погибших оккупантов и отобрали скандальные шубыВидео

20:39

Защищали "родину": ВСУ мастерски "демилитаризовали" двух братьев-оккупантовВидео

20:35

Виталий Портников. Для чего Зеленский в ЛондонеВидеоблоги

20:27

Чистки продолжаются: "под прицелом" оказался экс-глава СБУ БакановВидео

20:24

Жена Комарова рассказала о любви к журналисту и что в его работе для нее самое страшноеВидео

20:20

Как партизаны помогли уничтожить базу оккупантов на Луганщинемнение

20:01

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

19:46

Ведущий-воин ВСУ и экс-возлюбленный Лободы рассказал, что думает про гражданскую позицию певицыВидео

19:36

"Сможем это делать на дальнем расстоянии": Подоляк рассказал, почему ВСУ так нужны дальнобойные ракетыВидео

19:34

Чтобы не было стыдно поставить перед гостями: 5 экспресс-способов, как отмыть налет от чая в чашке

19:33

ВСУ могут выйти из Бахмута: военный рассказал подробностиВидео

19:28

РФ уже начала новое наступление на востоке Украины, под угрозой и другие направления – израильский офицерВидео

19:25

Крым - Украине, Кенигсберг - Германиимнение

19:25

Что нельзя носить после 30 лет: 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной

19:16

Боевые танки, истребители и вступление в ЕС: о чем будет говорить Зеленский в БрюсселеВидео

Реклама
18:51

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

18:41

Враг будет атаковать не только Донбасс: Вениславский назвал направление, где будет наступать РФВидео

18:29

Пик наступления РФ будет после 20 февраля: Путин бросает к границе еще 100 тыс. военных – экспертВидео

18:18

Украину заморозит еще больше: синоптики предупредили о самом холодном днеВидео

18:07

Зена - королева воинов: как сейчас выглядит главная героиня суперпопулярного сериала конца 90-ых

18:06

В ФРГ откровенно ответили, долго ли украинцам еще ждать обещанных танков LeopardВидео

17:34

Оккупанты ударили ракетами по Черниговщине: под завалами остаются людиВидео

17:23

Махал рукой и не хотел отпускать: король Чарльз III встретил Зеленского в Букингемском дворцеВидео

17:20

Одежда будет скрипеть от чистоты и свежести: лайфхаки с капсулами для стирки, о которых вы не знали

16:53

Зеленский вылетает в Париж: Шольц срочно направился во Францию - СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять