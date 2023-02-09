Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфетку

Главред делится фантастическими трюками в макияже, с помощью которых вы будете выглядеть просто невероятно.

Как правильно краситься в 40 лет? / Instagram

В погоне за молодостью многие дамы прибегают к некоторым трюкам, чтобы скрыть лишние несколько лет. В частности, удачно подобранная прическа и одежда изрядно омолаживают женщину. Кроме того, не следует забывать о макияже, который молодит. Кисточка в руках женщины может сотворить незаурядные чудеса на лице. Если удачно скрыть все недостатки, то даже в 40 лет можно выглядеть на 25. Окружающие будут засыпать вас комплиментами и удивляться, в чем же ваш секрет. Главред рассказывает, как краситься в 40 лет, чтобы выглядеть моложе.

Какой макияж молодит лицо

1. Выбирая тональный крем, отдавайте предпочтение тому, который соответствует тону вашей кожи. Желательно даже выбирать тот, который будет на тон светлее вашего цвета кожи. Кроме того, ни в коем случае не используйте очень плотную тональную основу. Чтобы выглядеть свежее, для макияжа нужно выбирать тональный крем на водной основе.

2. Чтобы ваше лицо сияло, макияж для 45 лет нужно делать с использованием легкой рассыпчатой пудры и хайлайтера. Также не следует забывать и про румяна. Однако они не должны быть слишком темными. Лучше всего отдать предпочтение нейтральным или персиковым оттенкам. Легкий румянец придаст вашему образу невероятной свежести и легкости.

3. Многие дамы часто не знают, какой цвет теней омолаживает. Заметьте, что нужно использовать натуральные матовые оттенки без блесток. Если у вас возник вопрос, какие тени идут женщинам 40 лет, то ответ на него очень прост. Наилучшим вариантом будет бежевый, мягкий розовый или темно-коричневый.

Какой макияж глаз молодит? Прежде всего он должен быть максимально натуральным, без ярких цветов и блесток. Также стоит отказаться от черного цвета теней, поскольку макияж будет выглядеть мрачно и добавит вам дополнительного возраста.

Довольно часто женщины сталкиваются с проблемой нависшего века. Тем не менее мы знаем, как можно легко сделать макияж для нависшего века после 40 лет. Следуйте простой инструкции. С помощью светлых оттенков выделите подвижное веко и внутренний уголок глаза. Это визуально сделает глаза более раскрытыми. Далее затемняем проблемную зону. Нужно нанести темно-коричневые или темно-серые тени на зону нависшего века, прорисовывая складку выше того места, где оно реально находится. Обязательно тщательно все растушевываем, чтобы макияж был дымчатым и аккуратным. Также нужно добавить немного светлых теней под брови, чтобы они были более выразительными.

4. Не забывайте накрасить ресницы, ведь таким образом ваш взгляд будет более захватывающим. Однако здесь нужно знать меру, ведь тяжелые ресницы, которые слиплись, добавляют лишнего возраста. Нанесите один слой и этого будет достаточно. Нижние ресницы желательно не подчеркивать, поскольку в этом месте есть много мимических морщин. Именно поэтому визуально форма глаза может выглядеть немного опущенной.

5. Широкие густые брови всегда омолаживают, поэтому им также нужно уделять особое внимание. Помните, что слишком редкие брови нельзя выделять темным карандашом. Чтобы сделать брови максимально натуральными, лучше использовать тени для бровей. Для этого нужно заполнить пробелы между волосками и слегка дорисовать кончик. Заметьте, что цвет теней должен быть близким к натуральному.

6. Какой же макияж после 40 без помады. Отдавайте предпочтение помаде пастельных тонов. Например, мягкий розовый или персиковый. Если вам больше нравится блеск для губ, то лучше отдавать предпочтение блеску с нежной текстурой и приятным оттенком.

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