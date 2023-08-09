Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

Имя, данное при рождении, многое решает в судьбе человека. Хорошая новость: число имени - не приговор, а способ сделать свою жизнь лучше.

https://news.glavred.info/kak-uznat-svoyu-sudbu-po-chislu-imeni-personalnyy-kod-i-ego-traktovka-10492066.html Ссылка скопирована

Что значит ваше имя в нумерологии / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Цифра имени в нумерологии означает не только характер, но и может повлиять на судьбу человека. Впрочем, это - не необратимый процесс, ведь человек, получая имя при рождении, за свою жизнь проходит множество трансформаций.

Главред расскажет, как разобрать имя по нумерологии, и научиться правильно трактовать свое грядущее.

Число имени при помощи нумерологии извлекается путем несложных вычислений: выпишите свое полное имя на листочек, и отметьте каждую букву соответствующей ей цифрой. Например, имя Ольга.

видео дня

1 - А, И, С, Ъ

2 - Б, Й, Т, Ы

3 - В, К, У, Ь

4 - Г, Л, Ф, Э

5 - Д, М, Х, Ю

6 - Е, Н, Ц, Я

7 - Ё, О, Ч

8 - Ж, П, Ш

9 - З, Р, Щ.

О - 7, Л - 4, Ь - 3, Г - 4, А - 1. Получается такой цифровой код: 74341. Теперь все цифры в нем суммируются до образования простого числа.

7+4+3+4+1 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1. Имени Ольга соответствует число 1.

Каждое число имени имеет свое значение и трактовку. Если судьба, уготовленная человеку согласно нумерологии, его не устраивает, он может выбрать другую форму своего имени и использовать ее в повседневной и деловой жизни, в качестве никнэйма, творческого псевдонима и пр.

Например, сокращенное имя "Оля" (7+4+6 = 17 = 1+7 = 8), согласно нумерологической формуле, соответствует числу 8, которое имеет совершенно иную трактовку.

Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

Также рассчитывать число имени можно, используя полное имя с фамилией (в девичестве и по мужу) и отчеством, и форму имени, которой человека называют чаще всего. Здесь нумерология предоставляет человеку редкий шанс, зная число своего имени, повлиять на свою судьбу.

Что значит ваше имя в нумерологии?

"Единицы" - прирожденные лидеры, которые не терпят возражений, и прут, как танк, к намеченной цели. Они легко принимают решения в кризисных ситуациях, предпочитая долго не раздумывать. Вместе с тем они высоко ценят опыт окружающих, и действительно умеют извлекать из него правильные выводы. Часто эгоистичны и одиноки, но это не мешает иметь им множество друзей и поклонников, так как чертовски обаятельны.

Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

В противовес "единицам", эмоциональные и мягкие "двойки" очень комфортно себя чувствуют в роли вдохновителя. Сами они по жизни очень пассивны, но ради близких способны творить чудеса. Число имени делает из таких людей прекрасных слушателей и эффективных мотиваторов, для которых главное удовольствие в жизни - созерцать успех тех, кого они "вырастили" собственными руками и, к слову, весьма острым умом.

Жизнерадостные и активные "тройки" могут считать себя любимчиками Судьбы - многое им дается очень легко: в учебе, на работе, в личной жизни. Они большие оригиналы, любят выделяться из толпы и умеют веселиться, как в последний раз. Впрочем, таким людям сложно "заземлиться" - долгосрочное планирование, серьезные отношения и пр., заставляют их скучать и срываться на поиск новых приключений.

Число имени "4" означает, что человек - отличный, внимательный к деталям организатор, с колоссальным терпением и настойчивостью, которая граничит с упрямством. Не терпят неудач, аскетичны в быту, требовательны к себе. При этом близким людям могут простить что-угодно, отдать последнюю рубашку и позаботиться, чтобы она идеально подошла по размеру. Сильная эмпатия позволяет им не остаться одинокими, даже вопреки непростому характеру.

Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

Острые на язык "пятерки" независимы и свободолюбивы. Выбирают, как правило, творческие профессии, так как в них могут показать всему миру, какие они особенные. И неплохо в этом преуспевают. Легко поддаются на лесть, но так же быстро остывают. Они авантюрны, но по-настоящему они редко теряют голову.

"Шестерки" - всеобщие любимцы с обостренным чувством справедливости. На работе их ценят за высокую трудоспособность и умение брать на себя ответственность, в отношениях - за преданность и честность. Из них получаются как отличные политики, так и заботливые домохозяйки, способные не утопнуть в рутине с головой.

Всегда на виду, даже против своей воли, оказываются "семерки". Кому то они могут показаться чудаковатыми, кому то - пугающе умными, а кому то обаятельными затворниками, которых так и хочется выковырять из их ракушки. И все три варианта окажутся правдой для человека, чье число имени - 7. Такая личность прекрасно адаптируется к окружающему миру, но лишь наедине с собой или парой-тройкой самых близких людей может расслабиться по-настоящему.

Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

Финансовый успех буквально преследует "восьмерок". У них есть предпринимательская жилка, и неиссякаемый источник энергии, который помогает ее успешно реализовать. Они упрямы и упорны, даже если дело касается любви. Однако в романтических отношениях склонны проявлять мягкость и занимать позицию ведомого. К тому же избраннику верны так же крепко, как и своим деловым принципам.

Носители имени с кодом "9" - яркие, артистичные личности, "вольные художники", живущие по собственным правилам. Они высоко эрудированы, имеют острый и гибкий ум, и прекрасно чувствуют настроение общества. Это позволяет им всегда оставаться на плаву, не отказываясь при этом от простых удовольствий и привычек. "Девятки" беззлобны и бескорыстны, и своими радостями и успехами всегда готовы поделиться с ближним.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: