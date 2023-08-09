УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

Анна Подгорная
9 августа 2023, 18:14
102
Имя, данное при рождении, многое решает в судьбе человека. Хорошая новость: число имени - не приговор, а способ сделать свою жизнь лучше.
Что значит ваше имя в нумерологии
Что значит ваше имя в нумерологии / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Цифра имени в нумерологии означает не только характер, но и может повлиять на судьбу человека. Впрочем, это - не необратимый процесс, ведь человек, получая имя при рождении, за свою жизнь проходит множество трансформаций.

Главред расскажет, как разобрать имя по нумерологии, и научиться правильно трактовать свое грядущее.

Число имени при помощи нумерологии извлекается путем несложных вычислений: выпишите свое полное имя на листочек, и отметьте каждую букву соответствующей ей цифрой. Например, имя Ольга.

видео дня
  • 1 - А, И, С, Ъ
  • 2 - Б, Й, Т, Ы
  • 3 - В, К, У, Ь
  • 4 - Г, Л, Ф, Э
  • 5 - Д, М, Х, Ю
  • 6 - Е, Н, Ц, Я
  • 7 - Ё, О, Ч
  • 8 - Ж, П, Ш
  • 9 - З, Р, Щ.

О - 7, Л - 4, Ь - 3, Г - 4, А - 1. Получается такой цифровой код: 74341. Теперь все цифры в нем суммируются до образования простого числа.

7+4+3+4+1 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1. Имени Ольга соответствует число 1.

Каждое число имени имеет свое значение и трактовку. Если судьба, уготовленная человеку согласно нумерологии, его не устраивает, он может выбрать другую форму своего имени и использовать ее в повседневной и деловой жизни, в качестве никнэйма, творческого псевдонима и пр.

Например, сокращенное имя "Оля" (7+4+6 = 17 = 1+7 = 8), согласно нумерологической формуле, соответствует числу 8, которое имеет совершенно иную трактовку.

девушка, женщина
Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

Также рассчитывать число имени можно, используя полное имя с фамилией (в девичестве и по мужу) и отчеством, и форму имени, которой человека называют чаще всего. Здесь нумерология предоставляет человеку редкий шанс, зная число своего имени, повлиять на свою судьбу.

Что значит ваше имя в нумерологии?

"Единицы" - прирожденные лидеры, которые не терпят возражений, и прут, как танк, к намеченной цели. Они легко принимают решения в кризисных ситуациях, предпочитая долго не раздумывать. Вместе с тем они высоко ценят опыт окружающих, и действительно умеют извлекать из него правильные выводы. Часто эгоистичны и одиноки, но это не мешает иметь им множество друзей и поклонников, так как чертовски обаятельны.

девушка, женщина
Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

В противовес "единицам", эмоциональные и мягкие "двойки" очень комфортно себя чувствуют в роли вдохновителя. Сами они по жизни очень пассивны, но ради близких способны творить чудеса. Число имени делает из таких людей прекрасных слушателей и эффективных мотиваторов, для которых главное удовольствие в жизни - созерцать успех тех, кого они "вырастили" собственными руками и, к слову, весьма острым умом.

Жизнерадостные и активные "тройки" могут считать себя любимчиками Судьбы - многое им дается очень легко: в учебе, на работе, в личной жизни. Они большие оригиналы, любят выделяться из толпы и умеют веселиться, как в последний раз. Впрочем, таким людям сложно "заземлиться" - долгосрочное планирование, серьезные отношения и пр., заставляют их скучать и срываться на поиск новых приключений.

Число имени "4" означает, что человек - отличный, внимательный к деталям организатор, с колоссальным терпением и настойчивостью, которая граничит с упрямством. Не терпят неудач, аскетичны в быту, требовательны к себе. При этом близким людям могут простить что-угодно, отдать последнюю рубашку и позаботиться, чтобы она идеально подошла по размеру. Сильная эмпатия позволяет им не остаться одинокими, даже вопреки непростому характеру.

девушка, женщина
Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

Острые на язык "пятерки" независимы и свободолюбивы. Выбирают, как правило, творческие профессии, так как в них могут показать всему миру, какие они особенные. И неплохо в этом преуспевают. Легко поддаются на лесть, но так же быстро остывают. Они авантюрны, но по-настоящему они редко теряют голову.

"Шестерки" - всеобщие любимцы с обостренным чувством справедливости. На работе их ценят за высокую трудоспособность и умение брать на себя ответственность, в отношениях - за преданность и честность. Из них получаются как отличные политики, так и заботливые домохозяйки, способные не утопнуть в рутине с головой.

Всегда на виду, даже против своей воли, оказываются "семерки". Кому то они могут показаться чудаковатыми, кому то - пугающе умными, а кому то обаятельными затворниками, которых так и хочется выковырять из их ракушки. И все три варианта окажутся правдой для человека, чье число имени - 7. Такая личность прекрасно адаптируется к окружающему миру, но лишь наедине с собой или парой-тройкой самых близких людей может расслабиться по-настоящему.

девушка, женщина
Что значит ваше имя в нумерологии / pexels.com

Финансовый успех буквально преследует "восьмерок". У них есть предпринимательская жилка, и неиссякаемый источник энергии, который помогает ее успешно реализовать. Они упрямы и упорны, даже если дело касается любви. Однако в романтических отношениях склонны проявлять мягкость и занимать позицию ведомого. К тому же избраннику верны так же крепко, как и своим деловым принципам.

Носители имени с кодом "9" - яркие, артистичные личности, "вольные художники", живущие по собственным правилам. Они высоко эрудированы, имеют острый и гибкий ум, и прекрасно чувствуют настроение общества. Это позволяет им всегда оставаться на плаву, не отказываясь при этом от простых удовольствий и привычек. "Девятки" беззлобны и бескорыстны, и своими радостями и успехами всегда готовы поделиться с ближним.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

нумерология интересные новости
Реклама

Главное за день

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:16 Мир
Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:25 Украина
Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:16

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:10

Путин всех переиграл?мнение

19:05

Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

18:29

Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на РоссиюВидеоблоги

18:23

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
18:20

Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

18:15

Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

18:14

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

18:10

Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия

Реклама
17:49

Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на ДнепреВидео

17:29

Почему на ночь нужно закрывать окна шторами: неожиданный ответ удивит наповал

17:25

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:05

Ваш IQ выше среднего, если вы сможете найти вора в больнице за 8 секунд

16:55

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:47

Головоломка, которая сломает ваш мозг: надо найти собаку в парке за 7 секунд

16:41

От убийц до вымогателей: в Тюмени уже сто могил уничтоженных в Украине наемников

16:20

"Роскошные цветы, как из магазина": как вырастить розу из засохшего букета

15:52

Какие самые добрые знаки зодиака: три представителя круга порадуют любого

15:50

"Будем мочить Черноморский флот": эксперт раскрыл, как Украина разблокирует порты

15:40

Какую рыбу лучше всего делать в кляре: как приготовить хрустящие кусочки

Реклама
15:15

Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый

14:56

Не все верующие об этом знают: что делать, когда бьют колокола

14:42

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФВидео

14:29

Что приносит в дом цветок женское счастье: как поставить, чтобы жизнь улучшилась

14:24

Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

14:24

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

14:21

Общины обратились в Кабмин для компенсации за тарифы на тепло: под угрозой оказались 11,5 млн украинцев

14:09

Какие линии на руке что означают: простой способ узнать, что нас ждет

14:09

Кругом мерещатся враги: Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны

14:04

Пари или любовь: 1+1 Украина покажет украинско-латвийский сериал "Стальные нервы"Видео

13:57

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

13:51

Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

13:41

Газетка в помощь: почему в СССР не было туалетной бумаги

12:59

В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

12:53

Бандуристка Kruть впервые показала жуткие шрамы после несчастного случая

12:51

Ворвется сильное пекло: Украину накроет мощная жарища под +40

12:44

Удары по Москве и перенос войны в РФ усилят Украину на переговорах – ЗагороднийВидео

12:40

Справятся лишь гении: нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов

12:31

Блинкен сказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение

12:18

"Я не 10 из 10": победительница "Холостяка" поделилась честным фото

Реклама
11:57

Оккупанты мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск - Сырский

11:52

"Где хочу, там и брею": Ефросинина отреагировала на шутки украинского телеведущего

11:51

Умерла советская актриса-долгожительница Вера Васильева

11:32

Как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный": Авраменко дал объяснениеВидео

11:27

"Гриб растет, так страшно": под Москвой прогремел мощнейший взрыв - что известноВидео

11:19

На онкобольную Заворотнюк свалилось новой испытание

11:18

ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление "медленное и тяжелое" - Кирби

11:10

ВСУ продвинулись у 3 участков фронта на юге, закрепляются на позициях – Генштаб

11:10

Кассетные боеприпасы дали ВСУ шанс на прорыв - WSJ

10:57

Гороскоп на завтра 10 августа 2023: Рыбам – врач, Девам - надежда

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять