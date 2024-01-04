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Как узнать свою субсидию по адресу: хитрый трюк, чтобы не остаться без выплат

Алексей Тесля
4 января 2024, 18:03
Где и как узнать ответ на вопрос - почему нет субсидии в 2024 году.
субсидия
Как узнать о наличии субсидии / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Субсидии в Украине ежегодно получают миллионы человек и для правильного оформления необходимо соблюдать определенный порядок оформления. А для того, чтобы узнать о начислении субсидии необходимо знать несколько простых правил.

Несмотря на то, что значительная часть получателей субсидий – люди пожилого возраста, для получения информации необходимо воспользоваться электронными ресурсами. Это не займет много времени, поскольку электронные ресурсы доступны даже для людей пожилого возраста.

Все подробности по поводу начисленной вам субсидии можно получить на специализированных ресурсах. Для этого воспользуйтесь личным кабинетом на официальных государственных сайтах.

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Как узнать о наличии субсидии

Данные по поводу начисления социальной компенсации, а также о ее размере можно узнать на официальном сайте Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий. На портале Минсоцполитики есть возможность онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотопительный сезоны.

Как узнать о начислении и размере субсидии: инструкция

С этим заданием может справиться любой пенсионер, который имеет доступ к Интернету на смартфоне или компьютере.

Порядок действий:

  • откройте в браузере сайт государственных субсидий subsidii.ioc.gov.ua;
  • заполните необходимые данные: вашу область, город (другой населенный пункт), улицу, номер дома и квартиры;
  • далее следует подтвердить, что вы не робот, и нажать "Искать";
  • после этого на экране отобразится информация о субсидии (начисление, сумма и период назначения).

Как узнать начислена ли субсидия в 2024 году

Для этого можно воспользоваться данными на официальном сайте Пенсионного фонда. Для ознакомления с данными по поводу начисленной субсидии следует в разделе "Личный кабинет" веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. После этого перейдите в раздел "Моя субсидия".

Субсидии-2024: что важно знать

Получатели субсидий знают о том, что согласно с существующим порядком, жилищные субсидии переназначают на следующий период автоматически. В большинстве случаев это не требует визита в государственные органы социальной защиты населения.

У многих возникают вопросы о том, как решить проблемы, возникающие при назначении субсидий. Для их решения необходимо совершить визит в местные органы социальной защиты. Не исключено, что для положительного решения возникших вопросов необходимо будет предоставить в соответствующие социальные органы дополнительные документы.

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