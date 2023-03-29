Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

По дате рождения можно не только раскрыть секреты собственной судьбы, но увидеть путь будущих поколений.

Как определить количество детей по дате рождения / pexels.com

Очень хочется заглянуть немного в будущее, когда строишь большие планы. Особенно это касается семьи и появления на свет детей, если отношения становятся серьезными, или вы решили, что имеете для этого достаточно здоровья, сил и жизненного опыта.

Для того чтобы узнать, сколько будет детей по дате рождения, стоит обратиться к нумерологии. Несложное вычисление поможет определить ваше число судьбы, которое несет в себе информацию и про ваше будущее потомство.

К примеру, ваша дата рождения: 11 мая 1986 года. Числа дня, месяца и года суммируются до образования числа от 1 до 9.

видео дня

1+1+5+1+9+8+6 = 31 = 3+1 = 4.

Ваше число судьбы – 4. Если у вас уже есть партнер, с которым вы планируете завести ребенка, к вашему магическому числу необходимо прибавить его число судьбы (также суммировать до образования числа от 1 до 9). Тогда нумерология подскажет, сколько будет детей у вашей пары.

1. Такие люди мечтают о большой семье, и, как правило, этой мечты добиваются – в их семьях появляется минимум двое-трое детей. Правда, для этого приходится приложить немало усилий. Женщинам с единицей в числе судьбы нужно тщательней относиться к своему здоровью и тщательно взвешивать все риски для их организма, связанные с появлением потомства. Зато они прекрасно реализуют себя в материнстве. К слову, отцом всего многочисленного семейства, как правило, становится один мужчина, с которым у таких женщин образуется сверхпрочный союз.

Сколько будет детей по дате рождения / pexels.com

2. Женщина, чьей судьбой управляет двойка, не торопится становиться матерью – сначала карьера и самореализация, а потом только семья и дети. Поэтому беременность наступает поздно, и в паре рождается лишь один ребенок. Ни с зачатием, ни с его появлением на свет проблем, вероятней всего не возникнет, но последующие беременности могут доставить немало хлопот.

3. Это число судьбы сулит тяжелый выбор. Сперва – удачного партнера для безопасного продолжения рода, затем – о сохранении собственного здоровья. Нередко в союзе "тройки" ребенок появляется один и очень поздний. Впрочем, в таких парах также активно могут обсуждаться и варианты про усыновление малыша или использование услуг суррогатной матери.

4. Готовьтесь к парному количеству детей, ведь ваша Судьба приготовила для вас настоящие сюрпризы! У "четверок" часто появляются близнецы или двойняшки, и, как правило, не одна пара. Между детьми может быть большая разница в возрасте – до 10 лет, но такое разнообразие лишь укрепит семью: старшие будут не по-детски заботливыми, а младшие – покладистыми с добрым нравом.

Сколько будет детей у пары - нумерология / pexels.com

5. Обратите внимание на своих предков – количество детей вы "унаследуете" от них. Если в вашей семье через поколение рождаются близнецы, будьте готовы к двойной неожиданности. Если появляется больше одного ребенка и погодки – сразу берите длинный отпуск, потому что из декрета вы выйдете очень не скоро. Вероятно, у ваших детей будут разные отцы, но будьте уверены – дети, рожденные в любви, пусть даже мимолетной, обречены быть счастливыми. И вы приложите для этого максимум усилий.

6. Как правило, в семье женщин, на чьи судьбы влияет число шесть, трое детей. Двое из них появляется в юном возрасте, третий – уже в зрелом. Впрочем, велика вероятность, что третий поздний ребенок будет усыновленным – из детского дома или будет ребенком нового партнера от его предыдущих отношений. Так или иначе, всю эту разношерстную братию вы сумеете искренне полюбить, и сплотить в одну большую, дружную семью, где не будет места для ревности.

7. Эти люди – убежденные чайлдфри, которые принимают решение жить ради себя. Даже если их мнение и изменится со временем, больше одного ребенка в позднем возрасте они осознанно заводить не станут. Родители из них получаются отличные, однако они никогда не делают ребенка центром своей вселенной, что, впрочем, малышу не вредит – у "семерок" растут самостоятельные самодостаточные и целеустремленные дети, которые знают, чего хотят от жизни, и как это получить.

Как узнать сколько будет детей по дате рождения / pexels.com

8. Своих детей "восьмерки" заводят редко. Зато с радостью дарят свою любовь и заботу ребенку партнера от предыдущих отношений, или всерьез рассматривают вариант с усыновлением. Бездетность таких людей не тяготит, и они смотрят на это философски: если ребенок появится (что тоже вероятно) – замечательно, нет – посыпать свою голову пеплом не стоит. Лучше сосредоточиться на реальных задачах, например, на заботе об окружающих.

9. В семьях "девяток", все, как говорится, по классике – на свет поочередно с маленькой разницей в возрасте появляются разнополые дети. Мальчик и девочка, если они погодки, сперва доставят молодым родителям массу забот. Однако они быстро адаптируются, и даже сумеют найти свой баланс между таким разными детьми.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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