Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

Как узнать, кто твой ангел-хранитель / pixabay.com

В православном христианстве считается, что ангел-хранитель дается человеку при рождении. Он охраняет своего подопечного от несчастий и наставляет на путь истинный. Также после крещения христианин обретает святого покровителя – ранее реально существующую личность, канонизированную за свои добродетели. Этот святой должен служить человеку образцом для подражания на протяжении всей его жизни.

Это естественно, что человек хочет узнать, в чьих руках находится его жизнь и безопасность. В этом могут помочь и православные святцы, и секреты нумерологии.

Как узнать, кто твой ангел-хранитель, кому он дается и в чем силен, расскажет Главред.

Ангел-хранитель по дате рождения и имени

Небесные защитники, как помощники Бога в его миссии опекать и оберегать детей своих на земле, имен не имеют. Согласно святому писанию, они являются бесполыми, бесплотными сущностями, которые безотрывно следуют за своим подопечным.

Тем не менее, ангела-хранителя и святого покровителя нередко отождествляли, ведь детей крестили при рождении, а именем их нарекал священник. Таким образом все трое, и ребенок и его заступники, считались тесками.

Как узнать, кто твой ангел-хранитель, по имени / pixabay.com

Сейчас этот обычай несколько устарел, и имя ребенок обретает прежде, чем проходит обряд крещения. Имя при крещении ему выбирает священник или родители, руководствуясь церковным календарем. Обычно в святцах находят имя, более похожее на имя человека в миру. Например, Алину будут крестить Галиной, Дениса – Дионисием, и пр. Также принимается вариант, когда человек в крещении принимает имя того святого, память которого чтут в день его рождения. К примеру, рожденная 8 сентября девочка по имени Милана может в крещении взять имя Наталия, в честь христианской мученицы святой Наталии Никомидийской.

Таким образом человек за жизнь может иметь целых двух хранителей – один из них связан с ним неразрывно, безмолвный и безымянный, следующий за ним по пятам; другой – реальный пример добродетели, святой, чьи деяния должны вдохновлять и напутствовать.

Ангел-хранитель по дате рождения - как определить / pixabay.com

Характер, пол и возраст ангела-хранителя по нумерологии

И если имя ангельского защитника остается загадкой, то нумерологи убеждены, что могут просчитать его данные, вроде возраста, пола и характера ангела-хранителя.

Возраст ангела-хранителя определить крайне просто: к дню вашего рождения добавьте число 4. Если вы родились 5 числа, то вашему ангелу-хранителю всего 9 лет, если 15-го – девятнадцать. Внешний вид вашего защитника будет соответствовать его возрасту, который, к слову, не меняется на протяжении вашей жизни.

Пол хранителя определяется по "ангельскому числу" - сумме сложения всех чисел вашей даты рождения, доведенной до простого, однозначного числа. Например:

Дата рождения – 17.09.1968

1+7+9+1+9+6+8 = 4+1 = 5. Число вашего ангела-хранителя – 5. Четные числа означают защитников мужского пола, нечетные – женского.

Характер ангела-хранителя также определяется "ангельским числом":

1 – святые ангелы. Считаются самыми надежными, ведь им достаются самые энергетически слабые подопечные. Их, как правило, не нужно просить о помощи, они приходят на выручку сами.

2 – ангелы света. Никогда не покидают своих людей. Их появление на свет они приветствуют поцелуем, который оставляет на коже человека родинки и веснушки. О своей близости сообщают сквозь сны и зеркала.

Сколько ангелов-хранителей по дате рождения / pixabay.com

3 – ангелы воздуха. Могут быть ветреными, как и свои подопечные. Потому человеку с таким ангелом-хранителем требуется постоянно поддерживать с ним связь, иначе жди беды.

4 – ангелы мудрости. Своих людей они одаривают незаурядным умом и благоразумием, помогают реализовать себя в учебе и карьере. Человеку с таким защитником, как правило, открывается в мире гораздо большее, чем всем остальным.

5 – ангелы металла. Особое единение со своими подопечными испытывают, когда те плачут: слезы - их проводник в мир людей. Эти защитники несут храбрость и долголетие.

6 – ангелы радуги. Сопровождают творческих людей, которым дарят вдохновение и оригинальное мышление. Свою силу проявляют, когда подопечные падают духом или занимаются искусством.

Как выглядит ангел-хранитель / pixabay.com

7 – ангелы энергии. Приходят к своим людям во снах, предупреждая их об опасности. Очень гордые и ранимые, поэтому к этим защитникам нужно обращаться с восторгом и уважением.

8 – ангелы семьи. Считается, что ими становятся духи умерших родных и близких. Такие ангелы – самые верные и преданные, и крепчают, когда чтут память о них.

9 – ангелы тепла. Являются своим подопечным в образе животных или ушедших из жизни родственников и друзей. Главной своей задачей считают сохранение душевного равновесия и гармонии человека.

Существует еще одна группа ангелов-хранителей с "ангельским числом" - 0. Его получают, используя другой способ определения числа покровителя – по второму числу дня рождения. Если вы родились 24 числа, то число вашего хранителя – 4, если 10, 20 или 30 – 0.

Это число означает ангела огня – сильнейшего защитника тех, кто поцелован от рождения самой удачей. С таким хранителем нужно уметь наладить связь, но как только это произойдет, человек становится практически несокрушимым во всех сферах его жизни.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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