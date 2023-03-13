Как узнать какая энергетика в квартире: опасные признаки плохой энергии

Плохая энергетика в доме чувствуется практически всегда и имеет массу разных причин. Однако справиться с этой проблемой можно самостоятельно.

Как узнать какая энергетика в квартире / коллаж фото pexels.com

Для того, чтобы проверить энергетику в вашем доме и по надобности очистить её - много усилий не понадобится. Как защитить квартиру - читайте далее.

Как узнать какая энергетика в квартире - наблюдаем

Для того, чтобы понять, какая энергетика в доме - достаточно понаблюдать за некоторыми признаками. О том, что дом накопил "негатива" можно задуматься, если в помещении начали появляться насекомые и часто теряться вещи. Также в доме с плохой энергией практически не выживают живые цветы и плохо себя чувствуют люди. Помимо прочего, заметить неблагоприятную энергетику можно по постоянным поломкам техники и непрекращающимся плохим снам.

В случае, если у вас есть животные - их беспокойство также может свидетельствовать о присутствии в доме неприятных энергий.

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Как очистить дом от негатива и поставить защиту - самые действенные способы

Самый первый и самый простой способ избавления от плохой энергетики - генеральная уборка и выброс хлама. Вещи больше всего накапливают энергии, и если дом наполнен хламом - энергетическое поле загрязняется. Начните с избавления от хлама, а закончите генеральной уборкой во все уголках.

Также доступным способ защиты и очистки пространства является морская соль. Тарелочки с ней можно расставить на открытых пространствах, а особенно там, где собирается и спит ваша семья. Соль в тарелках необходимо менять каждые два месяца.

Ещё один рабочий способ очистки - благовония. Возьмите за привычку иногда пользоваться дымом от благовоний, чтобы приятный запах заглушал плохую энергетику и не позволял ей накапливаться.

Как очистить квартиру от негатива церковной свечой - для верующих в Бога

Церковные свечи несут в себе разную силу и использовать их можно даже для защиты своего дома. Сделать это достаточно просто.

Для того, чтобы приступить к очистке дома свечами, нужно сначала обработать все углы святой водой. После этого зажечь свечу и выйти из квартиры. Горящей свечой необходимо перекрестить входную дверь снаружи и изнутри. Затем стоит проделать аналогичную процедуру со всеми стенами и углами квартиры, уделяя особенное время месту, где спят взрослые дети.

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