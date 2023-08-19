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Как узнать, что говорит кошка: короткий словарь по разным "мяу"

Алена Кюпели
19 августа 2023, 14:38 обновлено 19 августа, 14:44
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Кошки могут запросто общаться со своим хозяином с помощью мяуканья.
Почему кошка спит на человеке
Как только кошка поймет, что вы ее слышите, она возьмет это на вооружение / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Задумывались ли вы когда-нибудь, что ваша кошка пытается вам сказать? Понимание поведения вашей кошки и голосовых паттернов имеет решающее значение для создания прочной связи. Расшифровав их мяуканье, вы сможете лучше понять методы общения вашей кошки. Давайте изучим значение мяуканья вашей кошки и расшифруем, что они могут пытаться передать.

Что значит мяуканье?

В то время как кошки в основном общаются друг с другом с помощью запаха, мимики, языка тела и прикосновений, мяуканье — это язык, специально разработанный для людей. Среди кошек мяуканье обычно ограничивается общением между матерью и ее котятами. Котята используют мяуканье, чтобы привлечь внимание матери, и по мере взросления они меньше полагаются на мяуканье для общения.

Когда кошки мяукают на людей, это служит тем же целям. Ваша кошка понимает, что вы не реагируете на ее запах или язык тела, как это делают другие кошки, поэтому она выработала мяуканье как способ общения с людьми.

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Как понять, что означает котячье мяуканье?

Кошачий язык состоит из множества звуков мяуканья, различающихся по высоте, длине и громкости. Короткое, пронзительное мяуканье — это стандартное "привет", а протяжное мррроуу - "открой дверь СЕЙЧАС". Как узнать, что говорит кошка? Обращая внимание на эти разные звуки мяуканья, вы можете начать расшифровывать намерения вашей кошки.

Приятное мяуканье часто означает просьбу о еде или внимании, в то время как неприятное мяуканье обычно предназначено для просьбы или выражения раздражения. Неудивительно, что владельцы кошек часто понимают эти тонкие различия в тоне и высоте звука лучше, чем другие.

Что означает, когда кошка говорит мяу?

  • Короткое мяу: стандартное приветствие. "Привет!"
  • Многократное мяуканье: возбужденное приветствие. "Приятно видеть тебя!"
  • Мяу в середине тона: мольба о чем-то. "Я хотела бы поесть".
  • Протяжное мррооооу: Требование чего-то. "Открой дверь СЕЙЧАС".
  • Мрррооооооооооооооооооооооооооооо: жалоба на неудовлетворенную потребность. "Эй, моя миска еще пуста!"
  • Высокий тон Мрррруууууу: выражение гнева или боли. "Это мой хвост, на который ты только что наступил!

Чрезмерное мяуканье часто возникает, когда кошки усвоили, что такое поведение дает им то, что они хотят. В таких случаях лучше всего игнорировать их крики. Ваша кошка привыкла получать вознаграждение, когда мяукает, поэтому кормите ее только тогда, когда она спокойна. Обязательно уделяйте ей внимание и ласку, когда она спокойна, и воздерживайтесь от подкрепления чрезмерного мяуканья ответами или наградами.

Понимание мяуканья вашей кошки может укрепить связь между вами и вашим кошачьим компаньоном. Обращая внимание на их голосовые сигналы и отвечая соответствующим образом, вы обеспечите эффективную коммуникацию и полное взаимопонимание.

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