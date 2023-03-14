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Как увеличить пенсию на 54% своими руками: пояснение экспертов

14 марта 2023, 10:01
Увеличить размер пенсии можно, говорят эксперты, отсрочив выход на пенсию - при увеличении трудового стажа пенсия будет расти.
Пенсии
Как украинцы могут поднять себе пенсию: пояснение экспертов / коллаж фото УНИАН

В украинские пенсионеры смогут увеличить размер своих пенсий, если накопят как можно больше страхового стажа. Об этом пишет специализированный портал "На пенсии".

Что может повысить пенсию

Если после того, как человек достигнет определенного законодательством возраста и накопит необходимое количество страхового стажа, но решит продолжать работать, то с каждым месяцем размер его пенсии будет расти.

Согласно законам Украины, в случае постоянного роста страхового стажа размер пенсии вырастет:

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  • на 0,5% − за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до 5 лет;
  • на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет сверх пятилетнего срока.

То есть если год по достижению пенсионного стажа не выходить на пенсию, то надбавка будет составлять 6% (соответственно, если два года − то 12%). Далее, если отсрочка будет плюс-минус шесть лет, то основной размер пенсии вырастет на 54%.

Как сделать так чтобы пенсия была больше

Как говорят эксперт, очень и очень многое зависит от размера пенсии. Но чаще всего брать отсрочку крайне невыгодно. К примеру, если пенсия составляет 4 тысячи, то, отсрочив ее на год, человек будет получать 4240 гривен. И при этом потеряется 48 тысяч выплат, которые можно было бы получать на протяжении года.

Сколько стажа нужно для пенсии

В Украине пенсионный возраст и для женщин, и для мужчин составляет 60 лет – однако при условии, что они уже накопили не менее 30 лет стажа. Причем размер необходимого для пенсии страхового стажа будет увеличиваться на ровно на дюжину месяцев ежегодно до 2028-го.

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