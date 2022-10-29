Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревали

Как дешево утеплить окна - простые советы / Pixabay/g3gg0, Pixabay/honglixin

Старт зимнего сезона ставит ежегодную проблему для многих – как утеплить окна, чтобы не терять драгоценное тепло в холода и не переплачивать за отопление. Это касается не только владельцев жилья со старыми окнами, но и нередко такая проблема встает и перед теми, у кого установлены металлопластиковые окна.

Как утеплить окна чтобы не дуло

Вспоминаем старые дедовские методы, когда в ход шли любые подручные материалы. Если вы не заботитесь об эстетике, возьмите обычную газетную бумагу.

Обязательно смочите газетную бумагу - она буквально размякнет, что позволит закрыть ею все щели в рамах и окнах. При этом набухшую от воды бумагу сверните трубочкой. Она станет барьером на пути холоду.

Как лучше всего утеплить старые окна

Вата

Здесь пригодится старый, проверенный способ. Для утепления старых окон не потребуется дорогостоящих материалов. Достаточно иметь под рукой определенное количество технической ваты. Она и станет тем "волшебным" средством, которое поможет утеплить окна.

Тщательно пройдитесь по всем щелям в окнах, плотно заполняя их ватой. После этого заклейте "закупоренные" щели обычной малярной лентой.

Поролон

Обычный поролон является чуть ли не самым популярным материалом для утепления окон. Оно и понятно, поролон – мягкий и упругий, поэтому идеально подходить для заделывания щелей.

Возьмите поролоновую ленту и отрежьте кусок, по размеру подходящий по щели, которую намерены заделать. Тщательно "утрамбуйте" поролон в щель, что обезопасит вас от сквозняков зимой. После этого можно заклеить щели малярной лентой или специальной липкой лентой для оконных рам.

Чем можно утеплить старые окна

смоченная газетная бумага;

обычная вата;

бытовой поролон;

жесткий или мягкий утеплитель;

бельевой шнур;

резиновый уплотнитель;

монтажная пена;

парафин или алебастр.

Смотрите материал ТСН - как жители многоквартирного дома могут сэкономить на утеплении:

Как утеплить пластиковые окна с улицы

Для начала демонтируйте старые откосы или подготовьте место для монтажа новых. Материалы для утепления можно приобрести в строительном гипермаркете или на специализированном рынке. Воспользуйтесь специальным утеплителем для окон – стиродуром, он намного эффективнее обычного пенопласта.

Порядок действий:

предварительно обработайте поверхности грунтовкой;

точно вырежьте материал по размеру откоса;

после этого тщательно и плотно прикрепите отрезанные панели;

затем поверх закрепите сетку для армирования;

откос готов для штукатурки.

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