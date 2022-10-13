Как утеплить деревянные окна: лучшие способы и советы

Как утеплить деревянные окна / Коллаж фото ua.depositphotos.com, tion.ru

С приходом зимы в большинстве домов начинают думать о том, как же утеплить окна, чтобы удержать тепло внутри помещения. Это невероятно важно, особенно, если есть проблемы с отоплением.

Конечно, можно обставить комнату обогревателями и тратить кучу денег на электричество, которое они будут "поедать". Но ведь причиной холодного воздуха дома могут быть именно окна, тем более, если они деревянные.

Главред собрал всю информацию, которая поможет вам избавиться от сквозняков. Благодаря этим советами вы сможете избавить от щелей, а также утеплить не только подоконник и швы между окном и стеной, но и само стекло.

Важно! Прежде чем утеплять окна, их нужно хорошенько вымыть и обезжирить. Ведь грязь может привести к тому, что через время материалы, которые вы будете использовать для утепления, просто отпадут.

Чем можно утеплить окна:

бумага,

вата,

поролон,

монтажная пена,

парафин,

резиновый или полимерный уплотнитель,

жесткий или мягкий утеплитель,

акриловый или силиконовый герметик,

алебастр.

Как избавиться от трещин

Как избавиться от трещин на окнах / ua.depositphotos.com

С годами деревянные окна начинают растрескиваться, если постоянно не проводить профилактику. Рама даже может покрыться сетью мелких трещин, через которые будет уходить тепло.

Чтобы был действительно хороший эффект, необходимо снять краску или лак и замазать дерево расплавленным парафином, герметиком или специальной шпаклевкой. После этого можно снова покрывать раму краской или лаком.

Как утеплить окна

Как утеплить деревянные окна / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Бумага, поролон или вата

Чаще всего для утепления деревянных окон используют бумагу или поролон. Это является самым простым и дешевым способом.

Если вы используете бумагу, то её нужно хорошенько скрутить и заткнуть все щели в оконных рамах. Поверх этого необходимо наклеить бумагу или скотч.

То же самое необходимо сделать, если вы используете поролон или вату.

Силиконовый герметик и уплотнитель

Утепление окон с силиконовым герметиком является невероятно эффективным. Этот способ еще называют утепление по шведской технологии. Однако в нем есть один минус - окна нельзя будет открывать. Но если для вас это не проблема, то смело можете им воспользоваться.

Вам понадобится трубчатый и прозрачный силиконовый герметик. Им необходимо будет заложить все щели в области откосов и там, где стекло примыкает к раме.

Вам необходимо по периметру створки проложить резиновый уплотнитель. Делать это необходимо под углом 45°. После этого можно наносить герметик на участки соединения дерева и стекла.

Как приклеить термопленку для окон / из открытых источников

Как приклеить термопленку на стекло

Отличным способом для утепления оконных стекол является термопленка. Её еще называют "третьим стеклом".

Самостоятельно клеить термопленку будет достаточно сложно, лучше попросить чьей-то помощи.

Вам необходимо наклеить двухсторонний скотч по периметру всей уже чистой рамы. Под нижний штапик необходимо положить наполнитель, который способен поглощать влагу. Это необходимо, чтобы не появлялся конденсат, ведь он может привести к появлению грибка и плесени.

Саму термопленку необходимо разложить на столе и отрезать нужную ширину и длину с запасом 1,5-2 см.

Пленку необходимо приложить к верхней части рам и приклеить на скотч. После этого стоит следить за тем, чтобы пленка ложилась ровно и была хорошо приклеена со всех сторон.

Эту термопленку можно не снимать даже весной, ведь она может удерживать не только тепло в квартире, но и прохладу, когда на улице становится уже слишком жарко.

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