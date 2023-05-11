Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

Главред рассказывает, как легко и просто прочистить слив в ванной от волос, потратив на это минимум времени.

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Как устранить засор в ванной подручными средствами? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Пожалуй, каждый из нас хоть раз сталкивался с очень неприятной проблемой – не стекает вода в ванной. Чаще всего проблема заключается в том, что сливное отверстие забилось большим количеством волос или шерстью домашних любимцев. Когда волосы и шерсть скапливаются, то они образуют комок, который не позволяет воде нормально проходить. К тому же, из-за забитого сливного отверстия со временем в ванной комнате появляетесь неприятный запах, от которого трудно избавиться. Главред рассказывает, как прочистить засор в ванной в домашних условиях.

Если вы не знаете, что делать если вода в ванной не уходит, то этот замечательный трюк вам пригодится. Вы будете удивлены, насколько быстро можно убрать сильный засор в ванной. Больше не нужно будет вызывать сантехника, ведь с такой проблемой можно легко справиться собственноручно.

Чем можно пробить сильный засор? Чтобы прочистить слив в ванной от волос вам понадобится лишь кусок гибкой многожильной проволоки. Если вдруг дома не нашлось кусочка проволоки, то можете приобрести ее в любом строительном магазине. Невероятно, но обычный провод решит проблему засорения ванной всего за одну минуту!

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Итак, берем многожильный провод длиной 20-25 сантиметров и зачищаем одну сторону, снимая таким образом изоляцию. Если у вас нет бокорезов для зачистки проволоки, то это можно с легкостью сделать с помощью кухонного ножа.

После того как вы зачистили провод, жилки нужно загнуть пальцами так, чтобы они были похожи на ершик. Теперь ваше устройство готово к очистке сливного отверстия в ванной.

Далее опускаем проволоку в сифон и начинаем ее прокручивать. При прокручивании все волосы и шерсть, застрявшие в сливном отверстии, будут накручиваться на проволоку. Таким образом вы с легкостью очистите свою ванну от загрязнения.

Теперь вы знаете, как прочистить слив в ванной от волос, потратив на это очень мало времени. В зависимости от степени загрязненности сливного отверстия вам понадобится на очистку от одной до пяти минут.

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