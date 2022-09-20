Как устранить запах в дачном туалете: вы изумитесь, когда узнаете "рецепт"

Что будет если насыпать соду в уличный туалет: о чем нельзя забывать / Pixabay/652234

Многие владельцы дач и загородных домиков нередко сталкиваются с насущной проблемой – стойким неприятным запахом из уличного туалета. Причина здесь ясна – в выгребной яме отстаиваются все отходы жизнедеятельности, которым попросту некуда деваться, в отличие от канализационных стоков. Поэтому рано или поздно "душок" от дачного клозета доставляет массу неприятных впечатлений.

Радикально решить проблему стойкого неприятного запаха из дачного туалета можно вызвав машину-ассенизатор. Так необходимо поступать через определенные промежутки времени, в зависимости от того, насколько быстро заполняется сточная яма. Однако в промежутках между чистками можно решить проблему с неприятным запахом из дачного туалета.

Что будет если насыпать соду в уличный туалет

Сгладить неприятные ощущения от посещения уличного туалета можно простым способом. Есть средство, которое поможет избавиться от неприятного запаха.

Для этого достаточно высыпать в выгребную яму обычную пищевую соду. Давно подмечено, что в результате неприятный запах устранится. Результата можно добиться на длительный срок – до одного года. Объяснение простое, ведь сода работает лучше химии. Принцип тут давно известен – сода уничтожает сами именно бактерии, которые и генерируют стойкий неприятный запах из дачного туалета.

Как убрать запах из выгребной ямы в частном доме

Для того, чтобы успешно побороть стойкий и неприятный запах в уличном туалете, не поленитесь регулярно использовать средства, предназначенные для этого. Они помогут бороться со зловонием. С этой целью поинтересуйтесь в магазине "сад-огород" специальными средствами, которые устраняют неприятный запах из выгребной ямы. Дачники рекомендуют для устранения неприятного запаха из уличного туалета использовать биологические составы с анаэробными бактериями. Весь секрет прост – они не требуют воздуха для нормального функционирования.

Что добавить в сливную яму чтобы не было запаха

С этой целью подойдут сразу несколько вариантов: химическая очистка включает в себя нитратные очистители, кислоты, аммоний.

Как это работает:

в воде растворите необходимый ингредиент;

получившийся раствор засыпьте в выгребную яму;

можно использовать химикат и в чистом виде (способ применения зависит от средства);

в процессе работы препараты растворяют ил и твердые отходы, нейтрализуют бактерии и запах.

Народные средства от запаха в дачном туалете

опилки древесины или обычная зола (после каждого использования туалета высыпайте кружку);

используйте только что скошенную траву (ее добавляют в уличный туалет после каждого посещения);

неожиданный способ – добавляйте ботву томатов или крапиву (это помогает отпугивать насекомых и поглощать аммиак, подсыпают еженедельно).

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