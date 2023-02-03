Как устранить скрип деревянного пола: идеальное решение громкой проблемы

Как убрать скрип паркета не снимая - невероятные лайфхаки.

Что сделать что бы не скрипел паркет / Pixabay.com/Engin_Akyurt

Деревянное напольное покрытие придает жилищу уют и комфорт. Многие выбирают его из-за удобства и практичности.

Однако одним из основных недостатков деревянного напольного покрытия является то, что зачастую оно начинает скрипеть. Кроме неприятного звука это грозит разрушением паркета. Существуют сразу несколько проверенных способов как быстро устранить скрип пола.

Почему паркет трещит

Само по себе дерево, из которого производят напольное покрытие, является достаточно специфическим материалом, который требует особого ухода. При работе с ним следует учитывать ряд требований по условиям эксплуатации. В ходе использования деревянное напольное покрытие может открепляться от бетонного основания и принимать другую форму. Скрип возникает в результате того, что совмещенные детали перестают быть надежно зафиксированными и начинают тереться друг о друга.

Можно ли устранить скрип паркета

Попробовать отремонтировать расшатавшийся паркет может даже аматор. Для этого не следует демонтировать паркет. Используйте специальный состав для паркета – здесь может пригодиться шпаклевка. Ею необходимо заделать трещины. Обратите внимание на цвет и фактуру паркета и подберите шпаклёвку в цвет. Постарайтесь аккуратно и плотно замазать трещины, после чего покрытие можно отшлифовать и полакировать.

Как убрать скрип паркета

Есть простой способ, как убрать скрип паркета. Он потребует определенной сноровки, точности и внимательности.

Порядок действий:

сначала "вычислите" именно те планки, которые издают скрип;

аккуратно удалите их с помощью долота;

в фанере необходимо высверлить отверстие диаметром до 10 мм;

заполнить его специальным паркетным клеем;

дополнительно введите порцию клея через сутки и оставьте застывать на 24 часа;

в конце верните ранее удаленные планки на их места.

Как самостоятельно устранить скрип паркета

Если скрип паркета докучает и от него невозможно избавиться, может помочь простой способ. В скрипучие места в стыки между планками вбиваются деревянные клинья. Учитывайте рекомендуемый шаг, примерно в 15-20 см. Однако важно помнить, что клинья не должны выступать над поверхностью. Из советских времен дошел еще один лайфхак – стыки расшатавшегося паркета заполняли тальком.

Как быстро избавиться от скрипа пола

Есть еще несколько простых и быстрых способов устранить скрип деревянного пола. С этой целью напольное покрытие в расшатавшихся местах закрепляют к лагам "намертво" обычными саморезами или винтовыми гвоздями. Однако не следует забывать о том, что шляпка должна быть утоплена и не создавать препятствий.

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