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Как устранить ошибки при генерировании COVID-сертификата: советы Минздрава

30 ноября 2021, 22:19

Если после запроса на создание сертификата вы получили ответ Нет данных о вас, попробуйте повторить попытку на портале Дія.

Дия
Что делать, если не получается сгенерировать сертификат / https://diia.gov.ua/

В Минздраве поведали о том, что делать, если возникают проблемы при генерировании сертификата о вакцинации в приложении или на портале Дія.

В министерстве дали советы, куда обращаться в случае проблемы, пишет пресс-служба ведомства.

Если после запроса на создание сертификата вы получили ответ "Нет данных о вас", попробуйте повторить попытку на портале Дія. Если и там не удалось, то нужно обратиться к семейному врачу или врачу, который делал прививку.

Врач должен проверить ваши следующие персональные данные:

  • ФИО на украинском и английском языках
  • РНУКПН;
  • УНЗР;
  • дата рождения;
  • актуальный номер телефона.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПН и УНЗР. Также нужно проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадений с профилем другого пациента.

Ошибка при генерации сертификата

Если после запроса вы получили ответ "Ошибка генерации сертификата", то нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку, чтобы они проверили ваши персональные данные.

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Сертификат о вакцинации недоступен

Такая проблема возникает в случае, если ваши данные еще не внесли в систему. Если вы получили прививку, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Затем обновите приложение "Дия" и сделайте повторный запрос на генерацию сертификата или сделайте это на портале.

Сертификат не доступен, потому что привит не в Украине

Если вакцинация была проведена заграницей, то "Дия" при генерации сертификата выдаст следующее сообщение: "Вы не вакцинировались в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку".

Сейчас лица, которые вакцинировались от коронавируса за пределами Украины, не могут сформировать COVID-сертификат, однако министерство работает над такой возможностью.

Номер партии вакцины ложный

В случае, если Дия выдала ошибку "Номер партии вакцины ложный", вам необходимо обратиться к врачу, который проводил прививки и вносил данные в систему, и попросить внести корректные данные. Пока врач этого не сделает, получение сертификата и международного свидетельства будет невозможным.

К сожалению, произошла ошибка

Если при попытке сгенерировать сертификат выплыло оповещение "К сожалению, произошла ошибка", то рекомендация одна - обращаться к технической поддержке портала и приложения Дия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.

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