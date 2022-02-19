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Как ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимума

19 февраля 2022, 04:17
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Если принять во внимание несколько простых советов и соблюдать их ежедневно, можно без лишних усилий улучшить свой обмен веществ.

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Как ускорить метаболизм / gettyimages, УНИАН

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда и на диете сидите, и калории считаете, а похудеть всё равно не удается? Это может означать, что у вас медленный обмен веществ, и вместо того, чтобы сжигать калории, организм их накапливает.

Как улучшить метаболизм и разогнать его до максимума, рассказала врач семейной медицины Кристина Шевченко, пишет ТСН.

1. Физическая активность

В частности, хорошо помогают ускорить обмен веществ упражнения на свежем воздухе, например, езда на велосипеде, бег трусцой. Также хорошим помощником в этом является плавание.

2. Спите достаточно времени

Если человек мало спит, в его организме производится много гормона, который отвечает за чувство голода, в то же время снижается количество гормона, который помогает чувствовать сытость. Недостаточное количество сна или его отсутствие не только влияют на скорость метаболизма, но и могут вызвать целый ряд различных заболеваний.

3. Употребляйте достаточное количество калорий

Нужно употреблять достаточно калорий, которые смогут покрыть потребности вашего организма. Многие ошибочно считают, что уменьшив количество калорий они смогут улучшить обмен веществ и, соответственно, похудеть. Однако результат получается прямо противоположным – организм чувствует, что ему не хватает еды, и вместо сжигания калорий пытается откладывать их про запас.

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4. Избегайте стрессов

Оказывается, стресс также влияет на метаболизм. В ответ на стрессовые ситуации организм вырабатывает гормоны адреналин и кортизол, которые влияют на обмен веществ, замедляя его.

5. Питайтесь регулярно

Регулярное питание может ускорить обмен веществ в вашем организме. Ведь организм чувствует, когда вы вдруг начинаете есть меньше, и с того времени пытается медленнее сжигать калории и откладывать больше жира.

Ранее Главред рассказывал о диете, которая ускоряет метаболизм. Веганская диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов может ускорить потерю веса за счет увеличения количества калорий, которые вы сжигаете после еды, без необходимости выполнять упражнения.

Также ранее сообщалось, что ученые назвали лучший хлеб для похудения. Если заменить рафинированный пшеничный хлеб на цельнозерновой пшеничный хлеб, то это поможет избавиться от жира на животе.

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