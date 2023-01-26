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Как усилить прием сигнала на телефоне: простые способы, которые помогут забыть о плохой связи

26 января 2023, 06:00
Как усилить сигнал мобильной связи своими руками знает далеко не каждый, полезный навык позволит избежать постоянных проблем со звонками на смартфоне.
Смартфоны
Вы догадаетесь, как усилить сигнал мобильной связи на айфоне или андроиде, когда начнете переключаться на другие операторы в рамках роуминга / ua.depositphotos.com

Сегодня мобильный телефон есть у каждого человека. Мобильник помогает нам поддерживать связь с близкими и друзьями. У многих людей есть смартфоны, которые используются не только для общения, но и для множества других функций, таких как возможность выйти в Интернет. Поэтому нежелательно допускать ситуации, когда барахлит связь. Чтобы узнать, как усилить сигнал мобильной связи в домашних условиях, нужно попробовать воспользоваться простыми советами для решения актуальной в наше время проблемы.

Почему слабый сигнал сети

Связь портится чаще всего из-за плохого покрытия, поскольку ретранслирующие вышки часто находятся далеко. Жители небольших городов и деревень, которые далеко от крупных населенных пунктов, хорошо знакомы с такой проблемой. В отдаленной местности проживает меньше людей, поэтому операторы могут не заботиться об установке мощных ретрансляторов, ведь это для них нерентабельно. При такой обстановке порой сигнал может быть нестабильным, или же и вовсе стабильно отсутствовать.

Среди других причин – особенности рельефа местности, расположения высоковольтных линий электропередач, густота лесопосадок и другие препятствия для сигнала. В самом доме помехи могут быть от работы микроволновой печи или другой домашней техники, работающей в диапазоне СВЧ.

Бывает, что сооружения и конструкции расположены в низине, и тогда смартфон находится ниже уровня земли, из-за чего и теряется связь. Слишком толстые стены или же металлическая отделка фасадов попросту не пропускают радиосигнал.

Кроме того, могут быть проблемы с настройками базовой станции. Лучше попросить оператора провести перенастройку, чтобы решить проблемы со связью.

Как усилить сигнал мобильной сети в домашних условиях

Когда смартфон выходит из строя, сигнал начинает портиться, либо вообще отсутствует. Сбой может произойти из-за проблем с программным обеспечением, попадания влаги в телефон с последующей поломкой деталей или антенны.

Возможно, хорошему сигналу мешает металлический корпус смартфона или слишком плотный чехол.

Можно попробовать решить проблему самостоятельно. Если телефон легко разбирается, откройте его и аккуратно посмотрите, прилегают ли контакты плотно к шлейфу, и нет ли там каких-то видимых повреждений. Однако самостоятельно лучше никаких действий не предпринимать и отнести телефон в ремонт в сервисный центр. Особенно, когда он еще на гарантии.

В Украине работает национальный роуминг. Не исключено, что у вашего оператора возникли определенные неполадки. Тогда попробуйте переключиться на другого доступного оператора. В этом случае наверняка сразу выяснится, что проблема не связана с аппаратной частью смартфона.

Как усилить сигнал сотовой связи подручными средствами

Для того чтобы наладить стабильный прием сигнала сотовой связи загородом, можно самостоятельно сделать усилитель. В таком случае удастся не просто улучшить технические функции самого усилителя, но и повысить возможности ретрансляции. Причем, в зависимости от модели вашего смартфона, в качестве усилителя можно использовать разные предметы быта.

К примеру, это может быть маленький отрезок изолированной проволоки, которую следует направить в порт диагностики. Либо можно взять специальный стикер в виде квадратной наклейки, на котором есть пару металлических дорожек.

Также подойдет маленький кусок фольги с вашей кухни, расположить его нужно очень близко к антенне.

Однако самым эффективным способом станет улучшение сигнала модема. С модема снимается корпус, а вокруг стандартной антенны вашего смартфона наматывается 5 витков проволоки из меди. Второй конец проволоки присоединяется в самостоятельно сделанной антенне – речь идет об алюминиевой банке. Она должна быть с обрезанной верхней частью и зримо напоминать "ромашку".

Как улучшить сигнал сотовой связи с помощью репитера

Часто получение устойчивой мобильной связи в поселке или на даче требует дополнительных затрат. Понадобится антенна или же репитер, купленный в магазине. Вам нужно будет приобрести следующий набор.

GSM Репитер – прибор, функции которого заключаются в повторении и усилении сигнала сотовой связи. Модели отличаются в зависимости от коэффициента увеличения и диапазонов частоты,

Также нужно купить внешнюю антенну – она будет принимать и передавать радиосигнал с на репитер и обратно.

Внутренняя антенна GSM будет нужна, чтобы был прием устройств пользователей.

Не забудьте приобрести шнур-кабель, который будет соединять все вышеперечисленное оборудование.

Понадобится и делитель мощности, его следует использовать во время подключения к репитеру.

Как установить и настроить репитер для усиления связи

В первую очередь, найдите оптимальное место, где будет расположена наружная антенна GSM. Это должна быть локация, в которой пиковая мощность сигнала. Ее лучше поставить над зданием, чтобы не было преград для сигнала. Главное не забывать, что антенна должна быть ниже громоотвода, поскольку, чаще всего, приборы не обеспечены механизмом защиты от внешних электрических повреждений.

После этого действуем по инструкции. Установка репитера не требует каких-либо специфических знаний и навыков – он крепится на стене саморезами. Расстояние от внутренней до внешней антенны должно быть не меньше 10 метров. Если стены разделены бетоном, расстояние можно уменьшить.

Кабель, который подключен к наружной антенне, присоединяется к другим устройствам усилителя сигнала.

Нужно обязательно проверить, правильно ли установлены и подключены GSM антенны, после чего уже включается питание.

В итоге, как происходит в большинстве случаев, ретранслятор уже готов к использованию. Бывают модели, которые нужно еще донастраивать. Однако, если нет специальных навыков, лучше выбирать оборудование, которое сразу будет готово к работе.

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