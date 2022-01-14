Как употребление зеленого чая влияет на сосуды - ответ ученые/ ua.depositphotos.com

Китайские ученые провели исследование и доказали положительный эффект зеленого чая на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Поскольку заболевания сердца и сосудов являются наиболее частой причиной смерти в мире, чай назвали напитком, который продлевает жизнь. В исследовании в Китае поучаствовали более 100 тысяч человек. Одна из контрольных групп употребляла зеленый чай как минимум три раза в день, а вторая не употребляла напиток совсем. Эксперимент продолжался семь лет, в течение которых испытуемых постоянно проверяли врачи.

Результаты от регулярного употребления зеленого чая оказались заметными − риск смерти у членов группы, которая пила чай, снизился на 15%, причем риск получить инфаркт или инсульт снизился еще сильнее. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

Такие выводы не функционируют, если употреблять черный чай, поскольку он не сохраняет антиоксидантные свойства. Для достижения наибольшего кардиозащитного эффекта зеленый чай необходимо пить регулярно.

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