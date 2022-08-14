УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как уничтожить осиное гнездо на даче - эффективные народные методы

14 августа 2022, 01:39

Осы могут быть опасны для человека. С наступлением холодов они становятся агрессивными по отношению к человеку, поэтому от осиного гнезда лучше избавиться.

Оса, осиное гнездо
Осиное гнездо можно уничтожить народными методами / Фото pixabay.com

Осиное гнездо на даче - проблема, с которой сталкиваются многие дачники. И хотя эти насекомые могут принести пользу (они питаются личинками вредителей овощных и плодовых культур), но с наступлением холодов могут стать опасны, так как становятся агрессивными по отношению к человеку. В связи с этим возникает вопрос - как избавиться от осиного гнезда.

Чтобы выгнать ос с дачного участка, можно воспользоваться рядом способов. Но прежде чем избавляться от насекомых, нужно обязательно принять все меры предосторожности. Укус одной осы не страшен. Пораженное место слегка припухнет, покраснеет и через 2-3 дня боль пройдет. Но осы могут напасть всем семейством, что может привести к очень печальным последствиям вплоть до летального исхода.

Бороться с осами лучше начинать весной, когда в гнезде находятся лишь одиночные самки. Если же возникла необходимость уничтожить осиное гнездо в любой другой сезон, то ни в коем случае нельзя проводить процедуру днем - в это время насекомые особенно активны и агрессивны.

Очен важно позаботиться об экипировке. Тело можно защитить плотной курткой, на ногах должны быть штаны из прочного хлопка. Также понадобятся резиновые сапоги, шляпа с сеткой и перчатки.

Как убрать осиное гнездо на даче

В осиное гнездо можно разбрызгать дихлофос. Если процедура поводится на чердаке дома либо балконе, после обработки важно как можно быстрее покинуть объект и плотно закрыть за собой двери. Зайти в помещение можно через полчаса.

Можно воспользоваться жидким дымом - опрыскать им деревья, виноград, постройки. В этом случае насекомых не придется убивать, неприятный запах спугнет ос, и они покинут участок.

Порошкообразные препараты актуальны для избавления от земляных ос, которые строят свои гнезда в обрезках труб и бывших норах диких животных. Вещество не нужно засыпать напрямую, порошок рассыпается на земле возле гнезда. Инсектицид будет постепенно попадать в цель вместе атмосферной влагой и активно уничтожать насекомых.

Как избавиться от ос народными средствами

Обычное моющее средство поможет избавиться от опасных насекомых. Следует просто залить вещество в сам улей и подождать. Благодаря обволакивающим свойствам химического средства перекрывается доступ к кислороду. Более того, мыльная основа не позволит насекомым покинуть гнездо. Вместо моющего средства можно использовать хозяйственное мыло, разбавленное в воде.

В борьбе с осами можно использовать корки от арбуза либо дыни. Их нужно обработать инсектицидными веществами без запаха и расположить возле гнезда. После поедания сладкой мякоти насекомые начнут погибать.

Бутылки с сахарной водой - еще один народный способ борьбы с насекомыми. Дачники советуют обрезать у пластиковой бутылки верхушку и залить воду с сахаром или вареньем. Приторный аромат привлечет насекомых - они залезут в бутылку, но вот покинуть ее уже не смогут. Такие ловушки можно разместить в саду с плодовыми деревьями. Периодически погибших насекомых нужно вытряхивать и заливать новую порцию сиропа в бутылку. К слову, в сироп можно добавить инсектициды.

Есть еще один способ, который поможет избавиться от осиного гнезда. Опытные дачники говорят, что он очень эффективен, но его нельзя применять, если рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы. Для этого нужно смочить тряпку в бензине или керосине, заткнуть ею отверстие в гнездо и поджечь.

Некоторые пользуются аэрозолем WD40 для того, чтобы в домашних условиях избавиться от ос. Дело в том, что аэрозоль создаёт на теле насекомого плёнку - оса задыхается и погибает практически сразу.

Как уничтожить осиное гнездо при помощи WD40 - смотрите видео:

Вам также может быть интересно:

Оса осиное гнездо
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:39

Как уничтожить осиное гнездо на даче - эффективные народные методы

01:06

Женский гороскоп на неделю 15-21 августа 2022: Ракам – зависть, Скорпионам – деньги, Козерогам – важные встречиВидео

00:51

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:23

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2022: Тельцам – деньги, Близнецам – опасность, Девам – неприятные встречиВидео

13 августа, суббота
23:59

В МВД предупредили, каких видов преступлений скоро станет значительно большеВидео

Реклама
23:45

Как легко убрать с одежды шерсть домашних животных во время стирки

23:28

"Ни дня не теряем": Зеленский сообщил о хороших новостях с югаВидео

23:16

Гиркину разрешили воевать против ВСУ в Херсонской области - АрестовичВидео

22:58

Атаки будут продолжатся: Арестович назвал главную задачу ВСУВидео

22:26

ВСУ кардинально изменили стратегию и готовятся переломить ход войны - NYTВидео

22:17

Стал резервистом: 53-летний актер из сериала "Крепостная" уничтожает врага на фронте

21:53

Враг атаковал Николаев: ракета разорвалась прям возле жилого домаВидео

21:27

Котлы и дрова: эксперт рассказал об ужасах отопительного сезона в разрушенных городахВидео

21:20

Сбрил усы и отправился на фронт: перевоплощенного Гиркина задержали в Крыму - СМИ

20:52

Столб дыма, россияне в панике: в Новой Каховке "прилеты" по позициям россиян

20:26

Разгромлена уже пятая часть российских войск в Украине - ЗалужныйВидео

20:19

Один из "прилетов" был возле военкомата: мэр Мелитополя рассказал подробности уничтожения оккупантовВидео

19:39

"Будет хуже, чем в Чернобыле": грузинская провидица могла предсказать события на Запорожской АЭСВидео

19:11

"Забрал деньги у комбата и скрылся": в Польше аферист ограбил ВСУ на крупную сумму

19:07

На Берлин не дошел: оккупант закончил свой "путь" в Украине, пятеро детей остались без отца

Реклама
18:34

РФ похитила на Запорожской АЭС секретные американские технологии - экспертВидео

18:26

"Важно сказать правду": британский генерал оценил перспективы завершения войныВидео

18:05

Украинцы сейчас делают работу за россиян и для россиянмнение

17:52

Командование оккупантов убегает: Ким пожалел россиян, которых бросили на правом берегу ДнепраВидео

17:29

Лазарев покинул Россию, прихватив с собой любовника: певца вычислили по фото

17:21

Атака на захваченном РФ юге: прогремели взрывы в Мелитополе и у границы с КрымомВидео

17:06

Дорн рассказал, на каких условиях даст в России концертВидео

16:59

В Германии обвинили Шольца в затягивании войны в Украине - МерцВидео

16:44

Словакия поможет отразить агрессию РФ: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибраВидео

16:39

Бедняков указал на разницу между украинцами и россиянами

16:36

Мы выносим систему управления войсками и ПВО: Жданов рассказал, как это поможет ВСУВидео

16:35

Украину накроет сильнейшая магнитная буря: когда ждать "удара" и как спастисьВидео

16:18

Молодая жена Венсана Касселя показала дерзкий лук в купальнике

16:01

В Латвии атташе РФ заплатил 2 тыс. евро, чтобы украинцам не включали песни в караокеВидео

15:55

"Зачем выставлять такое фото?": 66-летняя Долина в бикини вызвала отвращение у россиян

15:51

Киевлянка передавала врагу данные о местах дислокации украинских военных

15:37

Соловьев истерит по поводу отъезда и позиции Лобода

15:29

ВСУ "выбили" ПВО оккупантов: эксперт раскрыл детали удара по аэродрому РФ в КрымуВидео

15:26

Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО

15:23

Как использовать беᴫизну не по назначению: устранит засоры и спасет от плесени

Реклама
15:15

РФ в панике из-за вооружения ВСУ: угрожает "расширить" географию боевых действийВидео

14:59

Украины нет в списке: Жанна Бадоева назвала список любимых стран

14:58

Под Славянском ВСУ "покрошили" вражескую ДРГ и уничтожили два грузовика с солдатами РФВидео

14:46

На Николаевщине скоро будут "определенные результаты": Ким заинтриговал своим заявлениемВидео

14:43

"Эффективность ВСУ - 12 из 10": Пентагон сделал комплимент защитникам Украины

14:19

"По домашнему": Горбунов, Дорофеева, Огневич и другие звезды пришли в гости к Зеленскому

14:15

"У них было все, у нас ничего": звезда "Кухни" рассказала, почему уехала в РоссиюВидео

14:11

День ветеринара в Украине 2022: дата, интересные факты о профессии

14:08

Противника заманили в засаду: ВСУ уничтожили сводную бригаду оккупантов РФВидео

13:53

"Оккупанты будут убегать, все бросать": астролог рассказала, когда ВСУ освободят ХерсонВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять