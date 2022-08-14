Как уничтожить осиное гнездо на даче - эффективные народные методы

Осиное гнездо можно уничтожить народными методами / Фото pixabay.com

Осиное гнездо на даче - проблема, с которой сталкиваются многие дачники. И хотя эти насекомые могут принести пользу (они питаются личинками вредителей овощных и плодовых культур), но с наступлением холодов могут стать опасны, так как становятся агрессивными по отношению к человеку. В связи с этим возникает вопрос - как избавиться от осиного гнезда.

Чтобы выгнать ос с дачного участка, можно воспользоваться рядом способов. Но прежде чем избавляться от насекомых, нужно обязательно принять все меры предосторожности. Укус одной осы не страшен. Пораженное место слегка припухнет, покраснеет и через 2-3 дня боль пройдет. Но осы могут напасть всем семейством, что может привести к очень печальным последствиям вплоть до летального исхода.

Бороться с осами лучше начинать весной, когда в гнезде находятся лишь одиночные самки. Если же возникла необходимость уничтожить осиное гнездо в любой другой сезон, то ни в коем случае нельзя проводить процедуру днем - в это время насекомые особенно активны и агрессивны.

Очен важно позаботиться об экипировке. Тело можно защитить плотной курткой, на ногах должны быть штаны из прочного хлопка. Также понадобятся резиновые сапоги, шляпа с сеткой и перчатки.

Как убрать осиное гнездо на даче

В осиное гнездо можно разбрызгать дихлофос. Если процедура поводится на чердаке дома либо балконе, после обработки важно как можно быстрее покинуть объект и плотно закрыть за собой двери. Зайти в помещение можно через полчаса.

Можно воспользоваться жидким дымом - опрыскать им деревья, виноград, постройки. В этом случае насекомых не придется убивать, неприятный запах спугнет ос, и они покинут участок.

Порошкообразные препараты актуальны для избавления от земляных ос, которые строят свои гнезда в обрезках труб и бывших норах диких животных. Вещество не нужно засыпать напрямую, порошок рассыпается на земле возле гнезда. Инсектицид будет постепенно попадать в цель вместе атмосферной влагой и активно уничтожать насекомых.

Как избавиться от ос народными средствами

Обычное моющее средство поможет избавиться от опасных насекомых. Следует просто залить вещество в сам улей и подождать. Благодаря обволакивающим свойствам химического средства перекрывается доступ к кислороду. Более того, мыльная основа не позволит насекомым покинуть гнездо. Вместо моющего средства можно использовать хозяйственное мыло, разбавленное в воде.

В борьбе с осами можно использовать корки от арбуза либо дыни. Их нужно обработать инсектицидными веществами без запаха и расположить возле гнезда. После поедания сладкой мякоти насекомые начнут погибать.

Бутылки с сахарной водой - еще один народный способ борьбы с насекомыми. Дачники советуют обрезать у пластиковой бутылки верхушку и залить воду с сахаром или вареньем. Приторный аромат привлечет насекомых - они залезут в бутылку, но вот покинуть ее уже не смогут. Такие ловушки можно разместить в саду с плодовыми деревьями. Периодически погибших насекомых нужно вытряхивать и заливать новую порцию сиропа в бутылку. К слову, в сироп можно добавить инсектициды.

Есть еще один способ, который поможет избавиться от осиного гнезда. Опытные дачники говорят, что он очень эффективен, но его нельзя применять, если рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы. Для этого нужно смочить тряпку в бензине или керосине, заткнуть ею отверстие в гнездо и поджечь.

Некоторые пользуются аэрозолем WD40 для того, чтобы в домашних условиях избавиться от ос. Дело в том, что аэрозоль создаёт на теле насекомого плёнку - оса задыхается и погибает практически сразу.

Как уничтожить осиное гнездо при помощи WD40 - смотрите видео:

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