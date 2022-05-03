Как улучшить освещение в доме без электрика: лайфхаки

Дизайнеры советуют не слишком увлекаться тенденциями/Фото Pinterest by Next Luxury

Правильное освещение может сделать комнату уютной и гостеприимной, а в помещениях, где мы работаем, правильное освещение может облегчить вашу жизнь.

Кроме того, освещение может создать или испортить настроение в комнате. Не верите нам? Представьте себе обеденный зал ресторана: в нем мягкий, тусклый, приятный свет со свечами на столах и зеркалами, отражающими теплый свет по комнате. Затем представьте, что та же самая комната закрывается, когда персонал включает люминесцентные лампы для мытья полов — и вы уже находитесь в другом месте, некомфортном и холодным.

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Главред поделится своими советами и рекомендациями о том, как улучшить внешний вид освещения в доме, не вызывая электрика.

Замените ваши лампочки

Дженни Гуггенхайм, владелец и главный дизайнер Guggenheim Architecture and Design Studio в Портленде, предлагает заменить все несоответствующие типы ламп, особенно старые компактные люминесцентные, одним типом светодиодных ламп. "В старых домах иногда есть три или четыре разных типа лампочек (каждая со своей цветовой температурой)", — говорит Гуггенхайм. "Это простое решение может значительно улучшить ваше освещение".

Подберите правильные светодиоды

Сейчас они являются золотым стандартом эффективных лампочек, но покупка светодиодных ламп может сбить с толку. Все дизайнеры, с которыми мы разговаривали, рекомендуют светодиодные лампы с температурой от 2500 до 2700К.

Эксперты рекомендуют покупать качественные лампочки, ведь чем лучше они, тем лучше свет.

Стремитесь к как минимум двум ярусам света

Дизайнер Алекс Калита, основатель Common Bond Design в Бруклине, говорит, что ваш первый ярус должен быть практичным, как правило, это более яркое верхнее освещение, особенно в тех местах, где вам нужно много света, таких как ванная комната и кухня. Второй ярус света — это настольные, напольные и акцентные лампы, которые вы вносите в пространство.

Рассеивайте свой свет

"При создании слоев вам нужен рассеянный свет", — говорит Калита. "Вы сразу заметите, насколько обширен свет… он мягче, теплее и приятнее", — говорит она. Распространение может принимать разные формы, включая непрозрачное стекло колбы и ткань, стекло или бумагу абажура. Если весь ваш свет исходит от прозрачных голых ламп и светильников с непрозрачными абажурами, подумайте о том, чтобы заменить некоторые лампочки и абажуры на более привлекательный свет.

Игнорируйте тенденции в большинстве случаев

Многие популярные варианты освещения, доступные сегодня, имеют металлические абажуры или голые лампочки. Тем не менее, ни один из стилей не дает наиболее приятного света, поэтому используйте их минимально (лампы с металлическим абажуром хороши для рабочего освещения). Базовая керамическая лампа с простым абажуром из белой бумаги или ткани — это вневременной вариант, излучающий мягкий свет.

Многоуровневое освещение выигрывает всегда/Pinterest by Katrina Chambers

Попробуйте оттенок бумаги

"Мне нравится свет от бумажных фонарей, — говорит Калита. Тем не менее, она предупреждает, что если у вас есть дети или домашние животные, настольные лампы и торшеры могут разорваться. Вместо этого она предлагает сначала купить доступную версию и посмотреть, как она работает,.

Обратите внимание на масштаб

Гуггенхайм говорит, что часто видит, как люди используют слишком маленький источник света, например, крошечную настольную лампу в большой прихожей. "Всегда проверяйте размер светильника, если вы не можете увидеть его лично", — предостерегает она.

Везде лампы

Они подходят не только для боковых столиков, — говорит дизайнер интерьеров и владелица Woodhouse Lodge в Гринвилле, штат Нью-Йорк, Меган Пфлуг: "Мне нравится ставить лампы на полки вперемешку с книгами или на открытые полки на кухне. Вы даже можете поставить ее на холодильник", - говорит он.

Свет от бумажной лампы - мягкий и приятный. Фото Pinterest by Wonder Forest

Добавьте настенные бра

Направьте свет в столовую или осветите прикроватную тумбочку настенным бра. Опять же, ищите модель с тканевым шнуром или даже с покрытием из металлического шнура.

Не забудьте свечи

Пфлуг, которая недавно спроектировала столовую в своем отеле Woodhouse Lodge, говорит, что чайные свечи в стеклянных банках — это очень доступный способ изменить настроение комнаты. "Разместите их везде, — говорит она, — это сделает вещи теплыми и привлекательными".