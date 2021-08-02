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Как Украина будет праздновать День Независимости: появилась программа мероприятий

2 августа 2021, 13:08
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Праздничные мероприятия ко Дню Независимости продлятся в Украине с 22 по 24 августа.

День Независимости
День Независимости в Украине 2021 / pixabay

Сегодня, 2 августа на форуме Украина 30 президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны.

Так, праздничные мероприятия продлятся в Украине с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины.

С 16 августа в Софийском соборе можно будет увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика.

"История нашей государственности имеет многовековую историю. 30 лет назад она не началась, а возобновилась", - заявил Зеленский на форуме.

22 августа украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году, отметил президент.

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Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.

22 августа при участии президента состоится вручение награды "Национальная легенда Украины". Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

23 августа, в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа украинской независимости.

Торжества пройдут во всех областях страны. В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве будут цветов государственного флага.

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23 августа состоится саммит инициативы президента Украины Крымская платформа.

Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы:

  • политика непризнания и санкций;
  • вызовы безопасности;
  • защита прав человека во временно оккупированном Крыму;
  • восстановление прав крымскотатарского народа.

23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

Программа мероприятий на День Независимости 24 августа

24 августа в Киеве состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК Олимпийский начнется праздничное шоу Независимость в нашей ДНК. День независимости страны, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Парад войск 24 августа пройдет на Крещатике и Майдане Независимости, а также современные образцы вооружения будут показаны на Михайловской площади. Пройдет и парад на Днепре с демонстрацией военной техники на Киевском речном вокзале и Трухановом острове.

Ранее Главред сообщали, какие отмечают праздники в Украине в августе 2021.

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