Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

Если вы не знаете, почему слива не цветет и не плодоносит, попробуйте правильно сформировать крону дерева, чтобы его полноценно питали солнечные лучи.

Место между домом и забором или обдуваемый ветром участок – вот, где нельзя сажать сливу / Svitlana on Unsplash

Как известно, сливы ранних сортов созревают в июле, более поздние уже в октябре. Порой мы не понимаем, почему слива цветет, а плодов нету. Дерево на вид вполне здоровое, но не дает урожая, или же плодоносит далеко не так, как нам хотелось бы. Советуем вам обратить внимание на наши советы, которые должны помочь вашей сливе снова приносить спелые и вкусные плоды.

Как заставить сливу цвести и плодоносить

Нужно правильно сформировать крону

Когда ваше сливовое дерево не цветет и не дает плодов, а ему уже больше 10 лет, проблема, вероятно, в том, что неправильно сформирована крона. Для исправления ситуации нужно еще ранней весной, до момента начала сокодвижения, обрезать лишние внутренние ветки. Такая процедура поможет лучам солнца без помех проникать внутрь дерева и передавать ультрафиолетовую энергию всем листьям.

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Чтобы повысить урожайность сливы, можно провести горизонтальную формировку молодых гибких веточек дерева. Вам понадобится отогнуть побеги на угол 90 градусов, подвязать их к уже вбитому колышку бечевкой, спустя 1 год развязать и распрямить ветки. Как ускорить плодоношение сливы – использовать этот эффективный метод.

При ограниченной площади участка в крону дерева советуют прививать ветки двух-трех других сортов сливы.

Уже в будущем годы дерево должно дать плоды.

Посадите сливе дерево-соседа

Бывает, что дерево цветет, но завязи не появляются. Нужно знать, что многие сорта слив чаще всего самобесплодные. Значит, для того, чтобы опыление проходило плодотворно, дереву нужны деревья-соседи, но другого сорта. Нередко случается, когда каждому конкретному сорту дерева нужно соседнее дерево подходящего сорта. Для быстрого опыления понадобится посадить деревья достаточно близко друг к другу.

Если опылитель неизвестен, можно посадить самоплодные сорта сливы – Аленушка, Соперница, Герман, Утро, Стенли и другие.

Если вам интересно знать, какое соседство не любит слива, помните, что нельзя сажать дерево рядом с грушей, абрикосом, персиком или березой. Между собой "не дружат" восточные и западные разновидности таких деревьев.

Налаживание опыления

Слива может не давать плодов, в том числе, и из-за плохого опыление цветков, которые еще не распустились. Завязь в таких случаях образуется в малом количестве. На опыление может влиять и погода – когда холодно и дождь, пчелы не летают, сырая пыльца цветков на деревьях плохо отделима от пыльников. Для того чтобы в саду появились полосатые насекомые, можно высадить растения-медоносы.

Цветочные почки могут погибнуть по причине весенних заморозков и перепадов температур.

Легкий стресс для дерева

Вполне может быть, что вы чересчур переусердствовали с подкормкой вашего дерева. В таких ситуациях, когда питания очень много, а условия для сливы слишком хорошие, дерево может набрать "массу", нарастить ветви, листву, а вот плоды приносить не будет.

Тогда нужно исправлять ситуацию – понадобится пропустить пару подкормок дерева и ввести его в состояние так называемого легкого стресса. И дерево "поймет", что надо давать плоды.

Подкормите сливу микроэлементами

Слива может не цвести, если питание недостаточное, избыточное или несбалансированное. Нужно добавить в подкормку микроэлементы, поскольку без нужного количества железа, цинка и фосфора слива не сможет сформировать свои цветочные почки.

Делать много работы вам не понадобится, надо только добавлять специальные комплексы микроэлементов, когда подкармливаете дерево весной и осенью. Или же пригодится минеральные удобрения, в которых есть нужные сливе вещества. Теперь вы узнали, какие удобрения любит слива.

Должны помочь даже народные средства – в приствольный круг сливы вносится 2 стакана древесной золы, а также 2 стакана молотой яичной скорлупы.

Теперь вы узнали, какие удобрения любит слива.

Защитите дерево от лишних воздействий или пересадите его

Сливе может не понравиться участок, на котором она посажена, и дерево не будет давать плоды. Там, где мало солнца, постоянные ветра и холода, у дерева может быть меньше цветковых почек, а завязи могут и вовсе отсутствовать. Если вы посадили свою сливу между домом и забором или участком, который обдувается ветром, дерево нужно пересадить.

Когда такой возможности нет, надо менять условия. Сад следует обнести как минимум 2-метровым забором, который будет пропускать свет, или же установить рядом с деревом защитные экраны. Они защитят сливу от ветреных порывов.

Правильно поливайте сливу

Формирование цветочных почек на сливе происходит летом. При слишком жарком сезоне дерево может даже их и не заложить. Все силы уйдут на добычу и питание, а на размножение у сливы уже не хватит возможностей.

Основная часть корней у сливы находится близко к поверхности на глубине до 40 сантиметров. Именно в этом месте почва быстро высыхает. Поливать сливу нужно регулярно и обильно. Только за один раз молодому дереву понадобится как минимум 5 ведер воды.

На какой год плодоносит слива

Проверьте, не рано ли вы ждете урожая от своей сливы. Большинство деревьев дают плоды уже на 3 год, но есть и такие сливы, которые плодоносят только на 5-6 год (Анна Шпет, Скороспелка красная) или же и вовсе на 6-8 год (Венгерка домашняя, Очаковская желтая, Никольская белая).

Лучше перестраховаться и заранее спросить в местах, где вы покупаете саженцы, все особенности сорта саженца сливы, который вы приобрели.