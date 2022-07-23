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Как ухаживать за руками после 40 лет: 4 невероятно простых правила вернут коже молодость

23 июля 2022, 19:40

Многие женщины даже не догадываются, что именно частые контакты с водой могут состарить руки быстрее, чем это ожидается.

руки, уход за руками
Как ухаживать за руками после 40 лет и вернуть коже молодость / ua.depositphotos.com

Многие женщины пытаются выглядеть хорошо и бояться старости. Они делают макияж, чтобы выглядеть моложе, но есть то, что не скроешь с помощью тонального крема - руки.

Именно кожа рук чаще всего выдает, что вам уже не один десяток лет. Но что же делать, чтобы руки выглядели, как в молодости?

Ответ простой - нужно их беречь и ухаживать за кожей.

Вода - враг

Не стоит думать, что обычная вода вам не навредит. Да, если несколько раз помыть руки после улицы, туалета или просто помыть посуду после приема пищи, то это не навредит руками. Но если слишком часто держать руки в воде, например, во время генеральной уборки, то вода только сделает хуже.

Многие уверены, что вода способна увлажнить кожу, но на самом деле она высасывает влагу через защитную оболочку клеток эпидермиса. А чем менее увлажнена кожа, тем быстрее будут появляться морщины и она будет выглядеть более старой.

Стоит помнить, что мыть руки необходимо водой исключительно комнатной температуры. Холодная вода будет делать вашу кожу более грубой, а горячая - обезжирит ее и пересушит.

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Как ухаживать за руками после 40 лет и вернуть коже молодость / ua.depositphotos.com

Никакой химии без защиты

Порошок, обычное моющее для посуды или уборки дома не должны оказаться на открытой коже ваших рук. Для защиты необходимо использовать резиновые перчатки, предварительно смазав руки кремом. Тоже самое следует делать и перед работой с землей.

Но стоит помнить, что резиновые перчатки защищают вашу кожу только первые 5 минут, позже они начинают вредить. Дело в том, что перчатки создают мощный парниковый эффект, в результате чего из кожи высасывается влага, а как вы уже поняли - это вредно.

Чтобы как-то уменьшить вред от перчаток, можно надеть под резиновые тонкие хлопчатобумажные перчатки. Таким образом ткань будет впитывать в себя пот и защитит руки от пересыхания.

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Как ухаживать за руками после 40 лет и вернуть коже молодость / ua.depositphotos.com

Увлажняющие крема вернут рукам молодость

Кожа рук на самом деле такая чувствительная, ведь она чаще всего сталкивается с агрессивными средствами, перегревается на солнце и перемерзает на морозе. Именно увлажненная кожа придает рукам более молодой вид. Чтобы сохранить качество "молодой кожи", необходимо ежедневно пользоваться увлажняющим кремом для рук.

Мазать руки кремом необходимо каждое утро и каждый вечер. Стоит отметить, что в идеале необходимо пользоваться кремом после каждого контакта с водой.

Не забывайте о локтях! Именно в этой части рук кожа грубеет быстрее всего. Из-за этого на локтях могут появиться даже темные пятна, которые особенно летом выглядят совсем некрасиво, в результате чего может даже развиться комплекс. Кстати там может даже потрескаться кожа. Локти необходимо смазывать жирным кремом, можно даже применить несколько капель лимонного сока.

руки, уход за руками
Как ухаживать за руками после 40 лет и вернуть коже молодость / ua.depositphotos.com

Ванная для рук - отличный способ восстановить руки и силы

Всем известно, что существует множество различных масок для лица, но многие забывают о руках. Маски и ванночки для рук необходимо делать 2-3 раза в неделю. Во время этого процесса не только восстанавливаются ваши руки, но и появляется время на отдых всему телу, ведь в этот момент вы точно не сможете что-то делать по дому.

Раз в неделю рекомендуется очищать руки скрабом. Можно приготовить специальный скраб для кожи рук или воспользоваться тем, который вы используете для лица.

Обязательно необходимо ухаживать за пальцами и ногтями. После ванночки следует их смазать питательным кремом, а маникюр стоит делать 1 раз в 2 недели.

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Важно: не забывайте о массаже рук, ведь это невероятно улучшает кровообращение и благотворно влияет на вашу кожу.

Стоит помнить, что после того, как вы начнете следовать этим правилам, ваши руки не восстановятся сразу, на все нужно время. Но если вы будете пользоваться ими регулярно, то обязательно ощутите разницу.

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