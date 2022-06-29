Как удалить жир с любой поверхности на кухне: 3 лучших способа

Когда бытовая химия не всегда действует эффективно, на помощь приходят народные методы.
Въевшийся жир - это один из самых страшных снов домохозяйки. Жирные пятна на кухонной мебели, на посуде и на шкафчиках вывести особенно трудно.
Бытовая химия, далеко не всегда действует так эффективно, как хотелось бы, поэтому Главред собрал самые действенные и популярные способы, которые заставят вашу кухню блестеть.
Чем помыть кухню от жира
Паста из соды и воды - самое простое и доступное средство для удаления жира. Таким образом можно удалить липкий жир и очистить кухонную мебель на кухне.
Для этого вам нужно:
- в миску насыпать соду, добавить воду;
- перемешайте все до состояния жидкой пасты;
- пасту нанесите губкой на поверхности, которые нужно отмыть;
- оставьте на несколько минут;
- обработайте участки щеткой либо жесткой стороной губки;
- удалите остатки состава тканевыми или бумажными салфетками;
- вытрите поверхность насухо.
Чем отмыть застарелый жир
Читайте такжеКак быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагараДля этого вам понадобится 2 столовые ложки соды и столько же лимонной кислоты. Нанесите эту смесь на смоченную поверхность и оставьте на несколько минут. После этого жирные пятна превратятся в комочки - смойте их губкой для посуды. Это действие можно повторить.
Спирт + уксус = смерть для жира
Таким раствором можно очистить плиту, раковину и даже холодильник (снаружи). Смешайте спирт или водку со столовым уксусом и водой в соотношении 1:1:2. В раствор можно добавить эфирное масло для приятного аромата.
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