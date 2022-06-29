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Как удалить жир с любой поверхности на кухне: 3 лучших способа

29 июня 2022, 03:41

Когда бытовая химия не всегда действует эффективно, на помощь приходят народные методы.

жир, пятно
Как удалить жир с любой поверхности на кухне / скриншот

Въевшийся жир - это один из самых страшных снов домохозяйки. Жирные пятна на кухонной мебели, на посуде и на шкафчиках вывести особенно трудно.

Бытовая химия, далеко не всегда действует так эффективно, как хотелось бы, поэтому Главред собрал самые действенные и популярные способы, которые заставят вашу кухню блестеть.

Чем помыть кухню от жира

Паста из соды и воды - самое простое и доступное средство для удаления жира. Таким образом можно удалить липкий жир и очистить кухонную мебель на кухне.

Для этого вам нужно:

  • в миску насыпать соду, добавить воду;
  • перемешайте все до состояния жидкой пасты;
  • пасту нанесите губкой на поверхности, которые нужно отмыть;
  • оставьте на несколько минут;
  • обработайте участки щеткой либо жесткой стороной губки;
  • удалите остатки состава тканевыми или бумажными салфетками;
  • вытрите поверхность насухо.

Чем отмыть застарелый жир

Читайте такжеКак быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагараДля этого вам понадобится 2 столовые ложки соды и столько же лимонной кислоты. Нанесите эту смесь на смоченную поверхность и оставьте на несколько минут. После этого жирные пятна превратятся в комочки - смойте их губкой для посуды. Это действие можно повторить.

Спирт + уксус = смерть для жира

Таким раствором можно очистить плиту, раковину и даже холодильник (снаружи). Смешайте спирт или водку со столовым уксусом и водой в соотношении 1:1:2. В раствор можно добавить эфирное масло для приятного аромата.

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