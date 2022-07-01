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Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способа

1 июля 2022, 12:33

Они помогут вам значительно ускорить процесс.

вишини, косточки
Как удалить косточки из вишен и черешен / скриншот

С приходом лета мы можем полакомиться вкусной и сладкой черешней или вишней, и сделать заготовки на зиму, но как дело доходить до удаления косточек из ягод, многие уже не рады этому занятию.

Главред собрал 3 способа, которые значительно упростят вам эту задачу.

Чеснокодавка

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Многие даже не знают о том, что с ее помощью можно удалить косточки из вишен или черешен. Во многих вариациях чеснокодавки есть такая функция, но подойдет она не для всех размеров якод.

Бутылка и палочка

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Такой способ является самым быстрым и легким, при котором меньше всего пачкаются руки.

Читайте такжеКак приготовить вкусную вишневую наливку без водки: советы хозяйкамДля этого вам понадобится: несколько трубочек для коктейля или китайские палочки для еды, и бутылка с вина или колы.

Булавка или скрепка

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Можно воспользоваться обычной скрепкой, а еще подойдет даже шпилька для волос. Что бы извлечь косточку, нужно использовать ее как ложку. Такой способ, конечно эффективный, но при этом вы можете немного испачкать руки.

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