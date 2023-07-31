Как убрать затхлый запах с одежды, шкафа и квартиры: беспроигрышные средства

Устранить затхлый запах не так сложно, как может показаться, когда знаешь некоторые хитрости.

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Как убрать затхлый запах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Неприятные затхлые запахи могут создавать дискомфорт и испортить настроение, но не стоит отчаиваться! Существует несколько простых и эффективных способов, как убрать затхлый запах с одежды, квартиры и шкафа.

Как убрать затхлый запах с одежды?

Пропарка: Заполните большую емкость теплой водой и добавьте 1/4 чашки яблочного уксуса. Подвесьте одежду над емкостью так, чтобы она не касалась воды, и закройте все полотенцем, чтобы пар пропитал ткань. Оставьте на несколько часов, затем выветрите одежду на свежем воздухе.

Сода: Наполните пакетик соды или просто миску с содой и поместите их вместе с одеждой в пакет или шкаф. Сода поможет поглотить запах и освежить ткань. Через несколько дней проверьте результат.

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Как убрать затхлый запах в квартире?

Профессиональная уборка: Порой причина неприятного запаха может скрываться в труднодоступных местах. Обратитесь к профессионалам, чтобы осуществить генеральную уборку и привести вашу квартиру в порядок.

Воздухоочистители: Используйте воздухоочиститель или увлажнитель с функцией очищения воздуха. Эти приборы помогут устранить неприятные запахи и улучшить качество воздуха в помещении.

Как убрать затхлый запах в шкафу?

Ароматизированные саше: Используйте ароматизированные саше или сухие ароматические травы, такие как лаванда, мята или розмарин. Положите их в шкаф с одеждой, чтобы придать ткани свежий аромат.

Открытые мешочки с кофе: Наполните маленькие мешочки кофе и распределите их по шкафу. Кофейные зерна помогут поглотить запах и создать приятный аромат.

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