Как убрать застарелый налет на унитазе: простые и быстрые способы уборки

Чистый санузел, как и кухня - обязательный пункт многих хозяек.

Как убрать застарелый налет на унитазе / коллаж фото pexels.com

Держать в чистоте унитаз - важно, это позволяет сохранить общую чистоту ванной комнаты и избавить себя от неприятны ощущений пользования сантехникой.

Почему в унитазе черный налет - распространенная проблема

Многие замечали, что на дне слива унитаза иногда образовываются черные следы и налет.. Причиной этого вида грязи является жесткая водопроводная вода.

Вода образовывает известковый налет, а также усугубляет проблему мочевой камень, остатки пищи и прочее, что человек сливает в унитаз. Всё это со временем приводит к образованию твердого налета. Как правило, сразу после появления налета - его слои быстро увеличиваются в размере.

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Как убрать застарелый налет на унитазе - необходимые шаги

В случае, если в вашем унитазе уже появился налет - его необходимо отчистить. Сделать это можно, не прикладывая большого количества сил и действий.

Из унитаза необходимо слить воду и поставить на огонь емкость с двумя стаканами уксуса. Средство необходимо нагреть до 50 градусов, после чего вылить в унитаз и оставить на 10 часов по возможности. Затем налет можно с легкостью очистить щеткой и смыть воду.

В случае, если нет возможности оставить унитаз без воды - можно влить уксус в унитаз с водой, правда результат будет не таким глубоким.

Как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях - еще один способ уборки

Для очистки унитаза также можно воспользоваться способом с уксусом и содой. Для этого вам понадобится: один стакан уксуса, 1 столовая ложка соды. Подогрейте уксус и добавьте в него соду. Полученную смесь необходимо нанести прям на слой налета и оставить на самый длительный по возможности срок.

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