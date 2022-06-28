Как убрать запах из стиральной машины: 4 простых способа, которые займут минимум времени

Как убрать запах из стиральной машины/ ua.depositphotos.com

Стиральная машина у нас ассоциируется только с чистотой и свежестью, ведь после стирки наши вещи пахнут самыми приятными ароматами. Однако нередко встречается проблема, когда наша незаменимая техника сама начинает неприятно пахнуть. Более того, эти запахи могут впитываться и в белье.

Однако не все так страшно, ведь эту проблему можно решить достаточно легко с помощью подручных средств. Но обо всем по порядку.

Почему из стиральной машины неприятно пахнет

Прежде чем пытаться избавиться от неприятного запаха из стиральной машины, стоит разобраться, как он вообще там появился. Это поможет избежать такой проблемы в будущем.

Основная причина, почему появляется плохой запах – бактерии и плесневые грибы. Они любят тёплую и влажную среду, и в стиральной машине для них – идеальные условия для жизни. Но что же подталкивает к их появлению?

1. Неправильный уход за машинкой

Барабан машины нужно тщательно просушивать после каждой стирки - для этого оставлять открытой дверцу. Емкость, в которую мы добавляем моющие средства, нужно каждый раз ополаскивать и насухо вытирать.

2. Неправильная дозировка или использование не очень качественных моющих средств

Некачественный стиральный порошок может не полностью раствориться в воде, и как следствие – налипнуть на барабан или под резиновую манжету. Моющее средство может накопиться в барабане, если использовать его в слишком большом количестве. Необходимо правильно дозировать средство для стирки.

3. Постоянная стирка при низких температурах

Если постоянно стирать в прохладной воде при температуре 30-40 градусов, в машинке "поселятся" микробы. Главный их враг – это высокая температура. Поэтому по крайней мере раз в несколько недель нужно проводить стирку при высоких температурах.

Одним из самых любимых у хозяек является режим "быстрая стирка" – он помогает существенно экономить время. Однако именно в этом режиме одежда как раз стирается при низких температурах. Поэтому если постоянно применять только его, со временем может появиться неприятный запах из стиральной машинки.

Читайте также Что можно стирать в режиме быстрой стирки: 3 правила, которые сохранят вещи в идеальном состоянии4. Стирка с использованием жесткой воды

Из-за жесткой воды на элементах техники может появляться накипь, а затем там начнут активно размножаться бактерии.

5. Хранение в барабане грязного белья

Грязные вещи – это идеальная среда для размножения микроорганизмов. Но, кроме этого, некоторые части стиральной машины могут впитывать в себя неприятные запахи, которые выделяет грязное белье.

6. Неправильная установка машинки

Если машинка неправильно установлена, в ней может быть нарушена герметичность разных соединений. Кроме того, может быть неправильно подобран шланг. Как первая, так и вторая причина может привести к тому, что с машинки со временем будет ощущаться канализационный запах.

Убрать запах из стиральной машины можно подручными средствами/ ua.depositphotos.com

Как убрать запах из стиральной машины

Чтобы избавиться от неприятного запаха из стиральной машинки, нужно проводить ее очистку в два этапа.

Во-первых, нужно механически очистить, а также промыть и просушить ее элементы. Особое внимание нужно уделить очистке фильтра и сливных шлангов (их нужно снять и хорошенько промыть), защитной резинки, установленной возле барабана (нужно очень хорошо протереть под ней тряпкой), лотка для моющих средств (тщательно промыть).

Лишь после этого можно переходить к следующему шагу, во время которого попытаться вывести неприятные запахи из стиральной машины с помощью простых средств. Они точно есть в каждом доме.

Моющая жидкость для посуды

Нужно поместить 20-40 г геля для мытья посуды в емкость для моющих средств в машинке. Дальше бросить в барабан какую-то тряпку и выбрать режим быстрой стирки. В составе моющих жидкостей для посуды есть вещества, которые убивают бактерии. Кроме того пена, которая будет образовываться во время работы техники, будет очищать не только поверхность барабана, но и труднодоступные места, где также "селятся" микробы. Таким способом вы сможете хорошо очистить машинку от грибков и микроорганизмов.

Сода

В этом случае вам понадобится 2 чайные ложки с горкой соды. На машинке затем нужно выбрать режим быстрой стирки, но только без отжима. Такой способ очень хорошо убирает неприятный запах, если он распространяется из-за плесени.

Лимонная кислота

Когда кинете в уже упомянутый отсек 100 г лимонной кислоты, нужно включить стирку на высокой температуре. Но перед тем, как машинка уже будет готова сливать воду, включить паузу и продержать ее так примерно 1 час. За это время все бактерии умрут, потому что они не любят кислой среды. Также таким способом хорошо убирается накипь.

Однако метод, при котором используется лимонная кислота, важно применять не очень часто, чтобы не навредить стиральной машинке. Ви можете навредить технике, если будете это делать чаще, чем трижды в год.

Уксус

Для успешного избавления от неприятного запаха, который "завелся" в вашей стиральной машинке, также можно применять уксус. В таком случае заливаем 1 стакан уксуса в лоток для порошка. После этого нужно запустить машинку в работу, предварительно выбрав температуру 90 градусов. Перед тем, как машинка начнет полоскание, включите паузу на 1 или 2 часа. Когда пройдет это время, включите дополнительное полоскание.

Уксус вместе с горячей водой хорошо убивает бактерии, уничтожает плесень и растворяет отложения из извести.

Однако с этим методом нужно соблюдать осторожность. К нему можно прибегать не чаще 2 раз в год, в противном случае уксус может повредить детали барабана, которые изготовлены из резины.

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