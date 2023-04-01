Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

Каждая хозяйка знает, как иногда сложно бороться с запахом еды в квартире, который распространяется после того, как готовится пища.

Как убрать запах готовки в квартире / коллаж фото pexels.com

К тому же, аромат может остаться не только в квартире, но и на одежде. Однако с этой проблемой можно справиться, если знать несколько простых способов. О них мы расскажем далее.

Как избавиться от запаха жареного в квартире - 1 способ

Приготовление еды, а особенно обжаривание - распространяет по квартире достаточно резкий запах. Сам по себе он не отвратительный, однако неприятен, когда остается в квартире.

Побороть запах можно достаточно просто. Для этого перед сном достаточно оставить на поверхности миску с содой или молотым кофе. Эти вещества хорошо впитывают посторонние запахи и уже на утро от них не останется и следа.

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Как убрать запах готовки в квартире - 2 способ

В том случае, если с запахом еды необходимо распрощаться в краткие сроки - есть еще один вариант. Он также достаточно прост.

Убрать аромат приготовленной пищи из дома можно с помощью воды и уксуса. Для этого необходимо налить воду в емкость, которую можно ставить на огонь и растворить в ней ложу уксуса. Затем эту смесь необходимо довести до кипения. Плюс такого способа в том, что уксус способен справиться даже с запахом горелой пищи.

Как избавиться от запаха еды на одежде - способ три

Конечно, при распространении запаха по квартире, вещи не остаются в стороне и тоже принимают на себя запах еды. Однако и с этим можно справиться.

Сода - одно из самых хороших веществ в борьбе с посторонними запахами. Именно оно и поможет нам разобраться с ароматом еды на одежде.

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо полностью покрыть вещь тонким слоем порошка соды и оставить на несколько часов. После этого вещь нужно хорошенько стряхнуть.

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