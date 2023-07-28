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Как убрать укус комара: способ, который удивляет и помогает одновременно

Елизавета Бельмас
28 июля 2023, 13:20 обновлено 28 июля, 13:33
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Главред расскажет, что помогает от укусов комаров, чтобы не чесалось быстро и дешево.
Как убрать укус комара
Как убрать укус комара / коллаж: Главред, фото: pexels

Летом особенно активными насекомыми становятся комары. Их укусы довольно болезненные и в последствии вызывают сильный зуд. Мы расскажем, чем помазать место укуса комара, чтобы оно перестало доставлять дискомфорт.

Что помогает от укусов комаров, чтобы не чесалось

В летнее время одним из самых популярных вопросов становится вопрос - как убрать укус комара. Для того, чтобы облегчить последствия укуса, достаточно проделать ряд простых действий.

Для начала можно промыть место укуса с простым мылом, затем приложить кубик льда и обработать спиртом. По итогу на место укуса можно также нанести антигистаминную мазь или масло чайного дерева. Однако есть еще один вариант - тот, о котором вы не знали.

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Как избавится от укуса комара быстро

Для того, чтобы место укуса перестало зудеть - можно обработать его маслом чайного дерева, после чего заклеить кусочком скотча. Скотч ограничит попадание кислорода к месту укуса, а также банально затруднит возможность его чесать.

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