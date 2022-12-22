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Как убрать следы соли на обуви: 3 самых быстрых способа, чтобы ботинки сияли

22 декабря 2022, 07:10
Чтобы убрать белый налет с обуви, который часто появляется в зимнюю пору, достаточно воспользоваться несколькими подручными средствами.
Спожки, обувь, ботинки, нашатырный спирт
Как убрать следы соли на обуви/ Instagram, dom-v-sadu

В зимний период нас постоянно преследует проблема белых следов на обуви – они появляются после того, как мы прогуляемся по улице, из-за соли и других реактивов для борьбы с гололедом. Такие следы очень заметны невооруженным глазом и портят внешний вид обуви.

Чтобы избавиться от белых следов на обуви, можно воспользоваться простыми подручными средствами – и о проблеме можно будет забыть.

Самый простой способ избавиться от проблемы – очистить поверхность обуви влажной тряпкой или губкой. Протереть нужно всё изделие, а не только белые следы, ведь на всей поверхности обуви есть пыль и грязь.

Далее внутрь обуви лучше положить скомканную бумагу, чтобы избежать деформации во время высыхания.

Но часто после такой процедуры белые следы исчезают не полностью. В таком случае можно применять одно из следующих народных средств.

Уксус

Можно собственноручно приготовить простое средство для очистки обуви. Нужно смешать 1 чайную ложку воды и 3 чайные ложки уксуса. Раствором смочить губку или чистую тряпку и протереть загрязненные места на обуви. Далее оставить изделие на 30 минут и затем смазать кремом.

Нашатырный спирт

Такой способ поможет избавиться от загрубевших или более давних загрязнений. Нужно растворить две капли нашатырного спирта в чайной ложке молока, хорошо перемешать. Далее нанести раствор на поверхность обуви с помощью ватного диска. Средство растворит загрязнения и поможет легче от них избавиться.

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