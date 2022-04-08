Как убрать синяки под глазами: лайфхаки

Синяки можно лечить в домашних условиях/ ua.depositphotos.com

Синяки под глазами появляются, когда кровь скапливается под кожей в области глаз. В большинстве случаев синяки под глазами возникают, из-за травмы лица или головы, но они также могут появиться после операции на лице.

В общем, синяк под глазом — это не серьезно. Однако это может быть признаком более серьезной травмы, например, перелома черепа. Крайне важно обратиться к врачу, если у вас есть изменения зрения или постоянная боль, сообщает Healthline.

Если ваш синяк под глазом был вызван незначительной травмой, вы можете лечить его различными домашними средствами. В этой статье мы рассмотрим домашние средства от синяков под глазами и этапы заживления.

Читайте такжеКак избавиться от синяка: 10 домашних способов

Домашние средства от синяков под глазами

Есть много домашних средств от синяков под глазами. Обратитесь за медицинской помощью, если эти домашние средства не помогают.

Лед

Прикладывайте лед в течение первых 24–48 часов после травмы. Это замедлит приток крови к пораженному участку, что уменьшит скопление крови под кожей. Лед также уменьшает отек и боль.

Вот как безопасно использовать лед:

Поместите кубики льда в полиэтиленовый пакет и оберните его чистым полотенцем. Никогда не кладите лед прямо на кожу.

Приложите лед на 10-20 минут.

Избегайте давления на глаза.

Повторяйте несколько раз в день в течение 1-2 дней. Если у вас нет кубиков льда, используйте пакет со льдом или холодный компресс.

Избегайте употребления сырого мяса, такого как стейк, или любой другой пищи. Даже если еда замороженная или холодная, она может привести к попаданию бактерий в глаза и вызвать инфекцию.

Теплый компресс

После того, как через несколько дней спадет отек, приложите теплый компресс. Это помогает заживлению и боли за счет увеличения притока крови к области глаз.

Чтобы использовать это средство, вам понадобится маленькое полотенце и большая миска.

Сложите полотенце и положите его в миску.

Наполните миску горячей, но не кипящей водой.

Выжмите полотенце. Сложите его в квадрат.

Приложите компресс к области вокруг глаз на 20 минут.

Нежный массаж

Вы также можете массировать область вокруг глаз после того, как спадет отек. Подобно теплому компрессу, это будет способствовать заживлению, стимулируя кровоток.

Если массаж вызывает боль или если у вас все еще есть отек, избегайте этого средства.

Арника

Арника, или горный табак, происходит из растения Arnica montana. Считается, что он обладает противовоспалительными свойствами. По этой причине кремы и гели с арникой традиционно используются для лечения синяков.

Будьте осторожны при нанесении арники рядом с глазами. Недостаточно доказательств, чтобы понять, эффективна ли арника для лечения синяков под глазами. Необходимы дополнительные исследования. Кроме того, хотя арника безопасна для кожи, попадание в глаза может привести к серьезным травмам. Будьте осторожны при нанесении вблизи глаз.

Окопник

Окопник, научно известный как Symphytum officinale, является еще одним натуральным средством. Он обычно используется для лечения травм, таких как напряжения, растяжения и ушибы.

Как и в случае с арникой, исследований окопника и синяков недостаточно. Если вы хотите попробовать крем от окопника от синяков под глазами, будьте осторожны, следуйте инструкциям и следите за тем, чтобы он не попал вам в глаза.

Витамин C

Хотя убедительных доказательств нет, многие люди утверждают, что крем с витамином С может вылечить синяк под глазом. Это может быть связано со связью между дефицитом витамина С и легкими синяками.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что местный витамин С может лечить синяк под глазом.

Сколько времени заживает синяк под глазом?

В целом синяк под глазом заживает около 2 недель.

Это может занять больше или меньше времени в зависимости от:

серьезности вашей травмы

ваш возраст

ваше общее состояние здоровья

ухода

Вот что вы можете сделать, чтобы ускорить восстановление:

Спать на высокой подушке, чтобы держать голову приподнятой. Это поможет крови течь к сердцу, а не скапливаться в области глаз.

Избегать давления. При использовании льда или теплого компресса не давите на синяк под глазом. Будьте очень осторожны при массаже.

Сделать перерыв в занятиях спортом и другими видами деятельности, которые могут привести к травмам глаз.

Этапы заживления

В процессе заживления цвет синяка под глазом будет меняться. Это означает, что ваше тело реабсорбирует кровь под кожей.

Вот как выглядят этапы заживления:

Во время травмы. Область вокруг глаз будет красной, так как под кожей скапливается кровь.

День 1-2. Гемоглобин в вашей крови разрушается, из-за чего ваша кожа становится синевато-фиолетово-черной. У вас будет много отеков.

Дни со 2 по 10. По мере того, как ваш организм очищается от старой крови, синяк под глазом постепенно становится желто-зеленоватым. Отек улучшится.

Дни с 10 по 14. Синяк под глазом будет желтоватым или светло-коричневым.Через 14 дней ваш синяк под глазом полностью исчезнет.

Когда обратиться к врачу

Если синяк под глазом не заживает через 2 недели, обратитесь к врачу.

Вам также следует обратиться к врачу, если у вас есть:

обесцвечивание, которое ухудшается

нарастающая отечность в области глаз

боль или покраснение глаз

невозможность двигать глазами

изменения зрения, в том числе нечеткость и двоение в глазах

онемение щек или зубов

головокружение

потеря сознания

рвота

кровотечение из ушей или носа

постоянная головная боль

Эти симптомы могут указывать на более серьезную травму. Обратитесь к врачу как можно скорее.

Как правило, лед считается лучшим средством от синяков под глазами. Как только опухоль спадет, вы можете использовать теплый компресс и легкий массаж.

Ваш синяк под глазом должен зажить через 2 недели. Если эти домашние средства от синяков под глазами не работают или если у вас изменилось зрение, обратитесь за медицинской помощью.