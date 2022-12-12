Как убрать плесень из окна и подоконника: 5 сказочных средств, которые найдутся в каждом доме

Главред рассказывает, как легко и просто избавиться от плесени на окне и подоконнике в домашних условиях.

Как приготовить средство от плесени в домашних условиях / pixabay, скриншот

Многим знакома проблема, когда с наступлением холодов на окнах и подоконнике образуется черная плесень. Мало того, что это выглядит неэстетично, так это еще и приносит вред нашему организму. У некоторых людей может появиться кашель, головная боль, усталость, раздражение слизистых оболочек и тому подобное. Главред рассказывает, как легко и просто избавиться от плесени на окне и подоконнике в домашних условиях.

Как убрать плесень уксусом

Столовый уксус прекрасно справляется с плесенью. При этом готовить никакой раствор не нужно, понадобиться ничем не разбавленная жидкость. Просто налейте уксус в пульверизатор и обильно распылите его на пораженную поверхность. Оставьте окно или подоконник в таком состоянии на один час. После этого промойте окно теплой водой и дайте ему подсохнуть. Чтобы плесень больше не беспокоила, делайте такую процедуру раз в месяц для профилактики.

Как убрать плесень перекисью водорода

Перекись водорода прекрасно справляется с грибком на поверхностях, ведь обладает антибактериальными свойствами. Просто нанесите жидкость на те места, где есть плесень и оставьте на один час. А затем протрите поверхность влажной тряпкой. Чтобы надоедливый грибок точно исчез, повторите процедуру несколько раз.

Как убрать плесень нашатырным спиртом

Нашатырный спирт также хорошо устраняет плесень с поверхностей. Для этого нужно развести спирт с водой в соотношении 1:1 и нанести на поверхность с помощью распылителя. Затем нужно оставить спирт на пораженной поверхности на 2 часа. Через два часа тщательно промойте поверхность водой.

Помните, обрабатывать поверхность нашатырем надо в резиновых перчатках и защитных очках. Также помещение нужно хорошо проветривать, поскольку пары нашатыря могут спровоцировать кашель, головокружение и даже рвоту.

Как убрать плесень бурой

Бура является просто чудо-средством в борьбе с плесенью. Кроме того, она является безопасной для здоровья, поскольку не выделяет вредных токсинов. Чтобы избавиться от плесени, нужно развести стакан буры в 2-х литрах теплой воды. После этого нанесите полученный раствор на пораженную поверхность с помощью жесткой щетки и с легкостью удалите весь грибок. Буру смывать не нужно, ведь она будет препятствовать появлению плесени в будущем.

Как убрать плесень маслом чайного дерева

Безопасным средством в борьбе с плесенью является масло чайного дерева. Чтобы приготовить раствор из масла чайного дерева нужно развести в 200 мл воды 10 капель масла. После этого распылите раствор на поверхность с плесенью и оставьте на несколько минут. Затем протрите область влажной тканью и оставьте высохнуть.

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