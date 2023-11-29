Как убрать остроту в борще: 5 способов смягчить вкус переперченного блюда

Специи – это тот ингредиент, который может придать любому блюду незабываемый вкус. Но если ошибиться с количеством и добавить слишком много специй, то такая добавка может испортить блюдо. Например, если положить в блюдо слишком много перца, то еда станет слишком острой, и употреблять ее будет практически невозможно. Но на каждой кухне точно найдется то, чем можно подавить остроту, чтобы вовремя спасти блюдо.
Если вы случайно переперчили борщ, есть 5 способов, как сделать блюдо менее острым.
Чем перебить остроту в борще
1. Кислота
Чтобы приглушить острый вкус, можно добавить что-нибудь кислое, например, свежий сок некоторых цитрусовых – лайма или лимона. Также подойдут и другие продукты, содержащие органические кислоты, например помидор. Кроме этого, ситуацию может спасти небольшое количество уксуса, которое можно добавить в борщ.
2. Сахар
Сахар также может спасти положение. Но стоит отметить, что он менее эффективен для решения такой проблемы, чем другие ингредиенты. К тому же, здесь важно не переусердствовать, чтобы не сделать борщ сладким.
Вместо сахара можно взять мед или соус, который содержит в своем составе большое количество сахара, например, томатный кетчуп.
3. Молочные продукты
Молоко, сметана или йогурт прекрасно помогут в случае, если нужно убрать остроту красного перца. Вкус перца станет менее выраженным.
4. Овощи
Если в блюде оказалось слишком много перца, остроту можно сбалансировать с помощью картофеля или моркови. Лучше всего они будут нейтрализовать остроту, если перед добавлением их мелко нарезать или натереть.
5. Ореховое масло
Такой ингредиент тоже прекрасно справится с задачей. Особенно хорошо справится миндальная паста. Но если в блюде очень много перца, то заглушить его вкус таким способом может и не удаться.
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