Как убрать остроту в борще: 5 способов смягчить вкус переперченного блюда

Если вы случайно бросили в борщ слишком много перца, ситуацию можно исправить с помощью одного из нескольких ингредиентов.

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Как убрать остроту в борще/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Специи – это тот ингредиент, который может придать любому блюду незабываемый вкус. Но если ошибиться с количеством и добавить слишком много специй, то такая добавка может испортить блюдо. Например, если положить в блюдо слишком много перца, то еда станет слишком острой, и употреблять ее будет практически невозможно. Но на каждой кухне точно найдется то, чем можно подавить остроту, чтобы вовремя спасти блюдо.

Если вы случайно переперчили борщ, есть 5 способов, как сделать блюдо менее острым.

Чем перебить остроту в борще

1. Кислота

Чтобы приглушить острый вкус, можно добавить что-нибудь кислое, например, свежий сок некоторых цитрусовых – лайма или лимона. Также подойдут и другие продукты, содержащие органические кислоты, например помидор. Кроме этого, ситуацию может спасти небольшое количество уксуса, которое можно добавить в борщ.

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2. Сахар

Сахар также может спасти положение. Но стоит отметить, что он менее эффективен для решения такой проблемы, чем другие ингредиенты. К тому же, здесь важно не переусердствовать, чтобы не сделать борщ сладким.

Вместо сахара можно взять мед или соус, который содержит в своем составе большое количество сахара, например, томатный кетчуп.

3. Молочные продукты

Молоко, сметана или йогурт прекрасно помогут в случае, если нужно убрать остроту красного перца. Вкус перца станет менее выраженным.

4. Овощи

Если в блюде оказалось слишком много перца, остроту можно сбалансировать с помощью картофеля или моркови. Лучше всего они будут нейтрализовать остроту, если перед добавлением их мелко нарезать или натереть.

5. Ореховое масло

Такой ингредиент тоже прекрасно справится с задачей. Особенно хорошо справится миндальная паста. Но если в блюде очень много перца, то заглушить его вкус таким способом может и не удаться.

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