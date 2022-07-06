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Как убрать негативную энергию из дома: самый простой и эффективный способ

6 июля 2022, 08:33

Накопленная "черная" энергетика влияет на людей, живущих в доме. В итоге человек получает весь букет негатива.

Стакан
Как очистить дом от негатива и поставить защиту / Flickr / Maria Vladimirskaya

Родной дом может быть не только местом душевого спокойствия и умиротворения. Нередко весь негатив, полученный хозяином и домочадцами, буквально оседает по жилищу, "пропитывая" каждый его уголок.

А в результате вся накопленная "черная" энергетика влияет на людей, живущих в доме. В итоге человек получает весь букет негатива: от не проходящей усталости до депрессии, апатии и полного упадка сил.

Как ни удивительно, выход из, казалось бы, замкнутого круга существует. Известны древние способы, как избавиться от негативной энергии в доме. Еще издревле наши предки уделяли этому вопросу особое внимание. Они искали и находили ответ на вопрос, как защитить себя от чужой негативной энергии.

При этом есть простые и действенные "рецепты", не только как убрать негативную энергию с себя, но и как очистить дом от негатива. Особое внимание также уделялось поддержанию чистой энергетики в доме.

Обратим внимание на то, что для этого не понадобятся какие-то экзотические компоненты. Для простой процедуры очищения дома от негатива подойдет то, что находится на кухне у любой хозяйки.

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Основным элементом является соль. Во многих преданиях встречаются упоминания о том, что – это незаменимый очиститель чакр. Она буквально выдавливает оттуда весь негатив.

соль
Как очистить дом с помощью соли / pixabay

Известно, что соль является эффективным помощником для очищения от негативной энергии. Научного объяснения этому феномену нет, но эффект известен давно.

Еще один важный элемент – обычный белый уксус. При этом этот простой способен привнести в ваше жилище свежесть.

уксус
Уксус поможет убрать негативную энергию с себя / OLX

Как убрать негативную энергию

  • подготовьте 200-граммовый стакан;
  • возьмите обычную соль;
  • вам также потребуется вода;необходимо взять обычный белый уксус.

Порядок действий:

  • в стакан налейте обычную воду;
  • затем насыпьте туда несколько столовых ложек соли;
  • после этого добавьте столовую ложку – уксуса;
  • полученную смесь поставьте на пол в комнату, в которой вы по вечерам находитесь дольше всего.

Невероятный эффект вы сможете ощутить уже через сутки. Добавим, что для достижения ощутимого эффекта этот же порядок действий необходимо повторять как минимум одну неделю ежедневно.

приметы соль
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