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Как убрать налет со стеклянных стаканов: будут блестеть как новые

15 февраля 2023, 18:25
Нет такой хозяйки, которой не хотелось бы, чтобы стеклянная посуда блестела и оставалась без разводов после мытья.
Как сделать, чтобы стаканы блестели
Как сделать, чтобы стеклянные стаканы блестели / pexels.com

Всем известная ситуация - праздничное застолье закончилось и пришло время мыть посуду. Однако как сделать так, чтобы бокалы и стаканы после мытья были прозрачными, блестели и не оставались мутными - мало кому известно. Об этом и поговорим.

Чем отмыть стеклянные стаканы - универсальные способы

Для начала стоит знать об универсальных способах мыть стеклянную посуду, чтобы она не теряла вид и оставалась в хорошем состоянии.

Стекло хорошо отмывается, если во время мыться посуды использовать раствор уксуса и соли. Добавьте в 1 литр воды по 1 столовой ложке уксуса и соли - и стекло станет прозрачным. Также можно заморочиться и ополоснуть посуду в слабом растворе синьки после мытья.

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Как убрать налет со стеклянных стаканов - возвращаем посуде былой вид

В том случае, если ваши стаканы уже помутнели - ситуацию можно реабилитировать, а разводы и налет - отмыть.

Для того, чтобы вернуть посуде прозрачность, необходимо выполнить следующие действия:

  • наполните стакан или любую стеклянную посудину горячей водой до половины
  • добавьте в горячую воду средство для мытья посуды, 2 столовые ложки нашатырного спирта и белый рис
  • взболтайте в посудине полученную смесь

Данный способ с помощью риса поможет избавиться от налета в считанные минуты.

Как сделать, чтобы стеклянные стаканы блестели - завершающий шаг

Когда посуда отмыта от разводов и вы успешно справились с налетом - можно приступить к завершающим действиям, а именно - приданию блеска. Сделать это также достаточно просто.

Вымытый стакан необходимо высушить. Когда на нем не останется ни единой капли, нужно обдать емкость паром из носика чайника или просто над кастрюлей. Стоит внимательно проследить, чтобы пар покрыл всю поверхность, после чего сухим полотенцем обтереть его насухо.

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