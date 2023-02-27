Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средства

Морщины - то, что рано или поздно настигает всех, однако это не приговор. Что делать с морщинами вокруг глаз - читайте далее.

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях / коллаж фото pixabay.com

Всем известно, что со временем кожа человека постепенно теряет тонус и на ней появляются морщины. Влияет на появление морщин не только возраст, но и образ жизни, уход за собой. О том, как бороться с морщинами вокруг глаз расскажет Главред.

Что лучше всего помогает от морщин вокруг глаз - разные виды борьбы

Для того, чтобы избавиться от возрастных последствий, в зависимости от их серьезности можно бороться народными и косметологическими способами.

Если говорить о косметологии, то морщины можно уменьшить или убрать с помощью таких процедур как биоревитализация, мезотерапия, введение ботокса, а также радиочастотным лифтингом.

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Однако, если морщины только начали появляться, можно попробовать побороться с ними с помощью домашних средств.

Как сделать маску от морщин вокруг глаз в домашних условиях - самое популярное средство

Для того, чтобы сделать маску от морщин, вам понадобится одна столовая ложка геля алое, одна столовая ложка сливок и столько же меда. Все эти компоненты необходимо смешать до однородного состояния и нанести на кожу вокруг глаз. Особенное внимание стоит уделить местам, где самое большое количество морщин.

Держать такую маску необходимо около 15 минут, после чего тщательно смыть.

Убрать морщины под глазами в домашних условиях - другие популярные средства

Морщины вокруг глаз можно попробовать убрать также с помощью регулярного массажа лица, он улучшит кровообращение и разгладит морщины, также можно пробовать делать фитнес лица.

Помимо прочего существуют и другие рецепты масок, например, на 15 минут прикладывать к области вокруг глаз ватные диски, пропитанные оливковым маслом, или наносить на кожу вокруг глаз размятый банан с оливковым маслом на полчаса. Также можно попробовать увлажнять кожу с помощью геля алое.

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