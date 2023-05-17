Как убрать лишнюю соль из селедки: неожиданный способ спасти любимый продукт

Как понять, что соленая селедка испортилась и что делать, если она слишком соленая - расскажем в новом материале.

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Как убрать лишнюю соль из селедки / коллаж: Главред, фото: pexels/instagram garden_hotel_spa

Соленая селедка - любимое лакомство многих людей, однако ее нужно правильно выбирать и знать, что можно сделать, если селедка очень соленая.

Как убрать лишнюю соль из селедки - реанимируем продукт

Несмотря на то, данная рыба вкусная засоленная, иногда соли в ней слишком много. В таких случаях не всё потеряно и можно исправить ситуацию. Сделать это достаточно просто, необходимо филе рыбы положить в емкость и залить половиной литра молока. Полученное "блюдо" нужно отправить в холодильник на один час.

Молоко "заберет" лишнюю соль из рыбы и сделает ее более нежной.

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Как понять что соленая селедка испортилась - знаки непригодности

Перед употреблением селедки важно удостовериться, что она свежая. Сделать это можно достаточно просто. Филе селедки должно быть без косточек, однако еще более важно, чтобы при нажатии на него вилкой - мясо восстанавливало форму достаточно быстро.

В том случае, если рыба перестала быть упругой или мясо стало слишком мягким на ощупь - рыба испорчена.

Как сохранить соленую селедку - нюансы хранения

Соленая селедка может храниться достаточно долго, однако при важном условии - необходимо придерживаться всех норм хранения. Хранить рыбу необходимо в холодильнике. Если температура холодильного шкафа будет низкой - около 2-5 градусов, то при условии хранения в стекле рыба будет радовать около месяца. Хранение в пластике и повышение температуры срок хранения сократят.

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