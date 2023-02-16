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Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

16 февраля 2023, 04:00
Если вы не знаете, как смягчить вкус кофе не только при помощи сахара, соли, молока или сливок, полезный лайфхак обязательно придет вам на выручку.
Кофе
Как убрать горький вкус кофе и насладиться насыщенным напитком / ua.depositphotos.com

Чашка кофе с утра стала привычным ритуалом для многих из нас. Казалось бы, когда варишь кофе дома, хорошо знаешь, как приготовить напиток с привычным и насыщенным вкусом. Однако и на старуху бывает проруха – иногда кофе горчит так сильно, что его невозможно пить. Тогда мы ищем, что добавить в кофе, чтобы не горчило и порой находим даже самые неожиданные способы, как убрать неприятный вкус.

Почему очень горький кофе

Горечь во вкусе кофе зависит от концентрации в нем фенольных соединений. Хлорогеновые кислоты – один из самых основных и распространенных фенолов. Такие кислоты составляют до 8% сухой массы зеленых зерен арабики. На горечь влияет и кофеин, но меньше.

На горечь кофе в вашей чашке могут повлиять качество, разновидность зеленого кофе, процесс его обжарки и заваривания.

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Все дело в хлорогеновой кислоте

Ученые Адриан Фара и Кармен Марино Донанжело в журнале The Brazilian Journal of Plant Physiology опубликовали свое исследование о фенольных соединениях в кофе. Исследователи пришли к выводу, согласно которому на содержание хлорогеновой кислоты в зеленом зерне влияют несколько факторов – возраст самих деревьев, внешние условия, в которых они растут, а также специфические особенности ведения сельского хозяйства.

К примеру, робуста будет более горькой, чем арабика – в ней в два раза больше кофеина и на 2% больше вышеупомянутой хлорогеновой кислоты.

На вкус кофе влияет обжарка зерен

Особенности обжарки и заваривания существенно влияют на то, каким в итоге будет напиток. Вот почему у кофе горелый вкус.

При обжарке идет большое количество химических реакций, содержание органических кислот в самом зерне меняется. Чем темнее был обжарен кофе, тем больше будет в нем горечи, так как термическая обработка приводит к разрушению хлорогеновой кислоты, которая превращается в хинную кислоту (а она еще более горькая).

Вкус кофе напрямую зависит от заваривания

Размер помола должен быть как можно меньше, чтобы кофе сохранял свой вкус и не становился горьким.

Вкус и аромат лучше всего соединяются под влиянием воды высокой температуры. Если ваш кофе получился горьким, можно несколько уменьшить градус температуры воды.

Впрочем, нельзя забывать, что при заваривании замена одного из параметров варки может оказать влияние и на другие вкусовые моменты. Советуем самостоятельно подобрать рецепт, который поможет вам приготовить кофе с самым лучшим для вас вкусом.

Что делать, если кофе горчит

Щепотка соли в чашку кофе

Известный и проверенный метод. Хлорид натрия (поваренная соль) хорошо справляется с горечью в кофе, поскольку она делает натрий в напитке более выраженным, а напиток перестает горчить.

Щепотка соли поможет справиться с горечью. Не нужно переживать – вкус кофе не станет соленым.

Добавьте в кофе сливки или молоко

Проверенный способ убрать горький вкус в кофе. Особенно он подойдет тем, кто любит пить некрепкий кофе со сливками и молоком.

Но если вы пьете крепкий кофе, попробуйте добавить лишь ложку молока или сливок, чтобы понять, по вкусу ли вам такой напиток

Ложка сахара в кофе

Если вы не жесткий сторонник кофе без сахара, попробуйте убрать горечь чайной ложкой сахара. Подойдет и белый, и коричневый сахар. В тростниковом обычно меньше добавок.

Как смягчить вкус горького кофе

Яичная скорлупа – неожиданный ингредиент

Возможно, вы не знали – яичная скорлупа, если ее добавить во время заваривания кофе, поспособствует более насыщенному вкусу и аромату кофе. Напиток не будет слишком кислым или горьким.

Способ странный, но рабочий. Можете проверить сами. Кофе действительно станет вкуснее. Кальций, который содержится в скорлупе, уберет излишнюю горечь. Кислый вкус станет нейтральным.

Нужно лишь добавить в кофе несколько кусочков скорлупы перед тем, как будете его заваривать. Скорлупу, конечно, нужно хорошо вымыть. Лучше использовать скорлупу от вареных яиц (высокая температура уничтожает вредные бактерии).

Как убрать горечь в эспрессо

Что нужно сделать, если эспрессо горчит – проверить помол кофемашины или кофемолки. Часто причиной либо слишком кислого, либо чересчур горького вкуса кофе может быть неправильный помол. Тогда вода слишком быстро просачивается путем кофейной закладки. Фенолы, которые не успели выделиться, дают горький вкус.

Вода должна медленнее и труднее проходить через закладку. Следует уменьшить помол или же добавить больше кофе в закладку. Нельзя забывать о темперовке.

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