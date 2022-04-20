Как уберечься от ротавирусной инфекции во время войны: врачи дали ответ

Вирус легко распространяется / Pixabay

Пребывание в людных местах и ограниченный доступ к чистой воде в условиях войны могут стать причинами появления "кишечных" легко передаваемых заболеваний.

Особенно опасен ротавирус для маленьких детей.

В Министерстве здравоохранения рассказали о лечении и профилактике ротавирусной инфекции.

"У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может иметь только легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания", - отметили в ведомстве.