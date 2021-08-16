Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару - ответ медиков

Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару / ua.depositphotos.com

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, как уберечь детей от перегреваний и тепловых ударов в жару. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook.

Медики рассказали, что во время жары детский организм может пострадать от перегрева, особенно от длительного нахождения на улице в жаркую погоду, во время активных физических нагрузок. Поэтому родителям важно планировать активности с учетом жары.

Как пояснили в ЦОЗ, тепловой удар является патологическим состоянием организма, обусловленным общим перегревом организма. А солнечный удар ‒ разновидность теплового удара, которая возникает в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову.

Кроме того, сообщается, что тепловой удар у ребенка может произойти, если он одет слишком тепло, пьет мало жидкости (либо имеет лишний вес). Кроме того, тепловой удар может возникнуть и в крытом помещении (если там жарко и душно).

Также прогулки под солнцем с непокрытой головой могут привести к солнечному удару.

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Основные симптомы теплового удара:

обморок;

судороги;

температура тела выше 39 градусов;

кожа красная горячая и сухая; пульс сильный и ускоренный;

когнитивные нарушения;

дезориентация и тому подобное.

Как говорят в ЦОЗ, пока не приедет врач, нужно переместить ребенка с тепловым или солнечным ударом в прохладное место, снять с него лишнюю одежду и охладить тело, к примеур, с помощью мокрого полотенца. Также в таких условиях детям нельзя давать лекарства или тонизирующие средства, например, крепкий чай или кофе.

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Напомним, ранее 12-летняя девочка Татьяна Тулайдан во время мощного наводнения в селе Стебное в Раховском районе Закарпатской области спасла своего младшего брата и троих соседских детей.

Руководство региона обратилось к ГСЧС Украины с просьбой номинировать 12-летнюю Татьяну Тулайдан на премию "Герой-спасатель года".