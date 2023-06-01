Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

Как сделать смалец из соленого сала - неожиданный рецепт порадует невероятной вкуснятиной.

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Как топить сало в кастрюле / Instagram/elena_matynina

Среди многообразия вкусностей, которые получаются из обычного сала, многие гурманы особо выделяют смалец. Топленый свиной жир является незаменимой вещью в холодильнике многих хозяек.

И хотя способов его приготовления остается достаточно много, у многих периодически возникает вопрос - как правильно топить сало.

Как сделать смалец

Не секрет, что смалец – это растопленный, а затем правильно сохраненный свиной жир. Перед приготовлением кусок сала нужно лишить прослоек мяса и шкурки. Для его приготовления понадобиться достаточно глубокая сковорода, в которой и будет происходить процесс топления сала. Поставьте посуду на небольшой огонь, при этом не стоит накрывать крышкой. Образовывающийся жир периодически сливайте в заранее подготовленную емкость (например, в банку). Добавим, что, если вы топите сало в микроволновке, тогда понадобится глубокая посуда. Растопленный смалец храните в холодильнике.

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Как правильно топить свиной жир

Для начала выберите свежий кусок сала, который станет основой для получения смальца. Сало необходимо замочить в слегка подсоленной воде. Также обратите внимание на то, чтобы сало было тщательно очищено даже от незаметных кусочков грязи и остатков мяса. Разрезаем сало на небольшие куски, после чего на небыстром огне топим на смалец. В процессе получившиеся шкварки отбрасываем, а жир сливаем в посуду.

Как топить сало в кастрюле

В этом случае есть один существенный нюанс. Чистую кастрюлю надо поставить на быстрый огонь и бросить туда куски сала, сперва помешивая обжариваем без крышки (примерно 15 минут). После того как сало подрумянится со всех сторон начинаем топить жир. Важно помнить о необходимости не дать салу подгореть и сливать периодически образовавшийся жир из кастрюли.

Можно ли топить подгулявшее сало

Даже если у вас в холодильнике завалялся пожелтевший кусок сала, он может еще сослужит вам хорошую службу, перетопив его в смалец. Разрежьте кусок сала на куски среднего размера, после чего обжарьте на горячей и сухой сковороде до коричневого цвета. При этом получившиеся шкварки также пойдут в дело. Ведь они могут стать отличным дополнением к любимым блюдам - яичнице или дерунам.

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