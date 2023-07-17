Как только с огорода: как замораживать петрушку на зиму

Заморозка петрушки – прекрасный способ сохранить ее аромат и свежесть. Мы объясним, что лучше засушить или заморозить петрушку.

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Как замораживать петрушку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Петрушка – незаменимый ингредиент в многих кулинарных рецептах, однако сохранить ее свежесть может быть непросто. Мы расскажем, можно ли заморозить петрушку целиком, стоит ли мыть ее перед заморозкой, а также какой метод сохранения – заморозка или засушивание – является наиболее предпочтительным для этого ароматного зеленого растения.

Можно ли заморозить петрушку целиком?

Петрушку можно замораживать как целиком, так и нарезанной. Целиком замороженная петрушка сохраняет свою свежесть и аромат лучше, но нарезанная петрушка может быть удобнее в использовании.

Перед заморозкой стоит удалить лишние стебли и поврежденные листья. Петрушку следует поместить в пакеты для замораживания или контейнеры с плотно закрывающейся крышкой.

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Можно ли мыть петрушку перед заморозкой?

Мыть петрушку перед заморозкой рекомендуется только в том случае, если она грязная или содержит следы песка. Однако стоит помнить, что петрушка очень влагоемкая, поэтому перед заморозкой следует тщательно высушить ее. Для этого можно использовать бумажные полотенца или сухую ткань. Избегайте лишнего мочения петрушки, чтобы сохранить ее аромат и текстуру.

Что лучше – засушить или заморозить петрушку?

Выбор между засушиванием и заморозкой петрушки зависит от предпочтений и способов использования. Засушенная петрушка имеет более концентрированный аромат, но потеряет некоторую свежесть.

Замороженная петрушка сохраняет более яркий вкус и аромат, но может потерять свою хрупкость. Если вы планируете использовать петрушку в супах, соусах или рагу, рекомендуется заморозка. Для приготовления крупных порций сушеная петрушка может быть предпочтительнее.

Как заморозить петрушку в домашних условиях?

Шаг 1: Помойте петрушку и тщательно высушите ее с помощью бумажных полотенец или сухой ткани.

Шаг 2: Отделите петрушку от стеблей и выберите только листья.

Шаг 3: Нарежьте листья петрушки или оставьте их целыми, в зависимости от предпочтений.

Шаг 4: Положите петрушку в пакеты для замораживания или контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, убедившись, что они хорошо запечатаны.

Шаг 5: Поместите пакеты или контейнеры в морозильник.

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