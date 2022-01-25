Как связаны шпинат и нормализация давления - комментарий диетолога / ua.depositphotos.com

Шпинат, если его регулярно употреблять, приносит многогранную пользу организму. Об этом рассказали известный диетолог-нутрициолог Лера Лавски в комментарии РИА Новости.

"Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры. Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено", — заключила диетолог", — заявила Лавски.

Кроме того, говорит нутрициолог, шпинат хорошо подойдет людям, которые часто болеют простудами.

"Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено", — подытожила диетолог.

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