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Как связаны шпинат и нормализация давления - комментарий диетолога

25 января 2022, 00:42
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Кроме того, говорит известный диетолог-нутрициолог Лера Лавски, шпинат в достаточной степени хорошо подойдет людям, которые часто болеют простудами.

Шпинат
Как связаны шпинат и нормализация давления - комментарий диетолога / ua.depositphotos.com

Шпинат, если его регулярно употреблять, приносит многогранную пользу организму. Об этом рассказали известный диетолог-нутрициолог Лера Лавски в комментарии РИА Новости.

"Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры. Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено", — заключила диетолог", — заявила Лавски.

Кроме того, говорит нутрициолог, шпинат хорошо подойдет людям, которые часто болеют простудами.

"Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено", — подытожила диетолог.

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Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.

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