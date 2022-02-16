Как связаны кофеин и болезнь Паркинсона - ответ исследователей

В конечном итоге было выделено тринадцать работ, девять из которых были отнесены в число здоровых людей, а остальные — пациентов с болезнью Паркинсона.
Ученые провели исследование и пришли к неожиданным выводам о полезных свойствах кофеина. По их мнению, регулярное употребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает британское издание Express.
При вышеуказанной болезни части мозга постепенно повреждаются в течение многих лет. Это вызвано потерей нервных клеток в части мозга, называемой черной субстанцией, которая отвечает за производство химического вещества дофамин. Он действует как посредник между частями мозга и нервной системы, которые помогают контролировать движения тела. Нарушение этого общения вызывает проблемы с непроизвольными движениями.
Исследователи провели метаанализ литературы о десятках исследований, "просканировав" электронные базы данных, используя термины, связанные с болезнью Паркинсона, кофе и пищевыми продуктами с кофеином. Такие научные статьи добавлялись в исследование только в случае соответствия четким диагностическим критериям заболевания и сведениям о содержании в них кофеина.
В итоге было выделено тринадцать работ, девять из которых были отнесены в число здоровых людей, а остальные — пациентов с болезнью Паркинсона.
"У людей среди здоровых, которые регулярно употребляли кофеин, риск развития этого заболевания во время дальнейшей оценки был значительно ниже", — подчеркнули ученые.
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