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Как связаны белки в крови и старение организма - ответ ученых

26 января 2022, 16:00

Специалисты проанализировали результаты шести крупных генетических исследований, посвященных старению человека. Им удалось найти два интересных белка.

Старение
Как связаны белки в крови и старение организма - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Продолжительность жизни зависит от двух белков крови. Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в журнале Nature Aging со ссылкой на новое исследование ученых из Эдинбургского университета в Шотландии.

Специалисты проанализировали результаты шести крупных генетических исследований, посвященных старению человека. Среди 857 соединений ученые нашли два, которые оказали значительное негативное влияние на различные возрастные показатели. Люди, которые унаследовали ДНК, способствующую повышенному уровню белков, имели более короткую продолжительность жизни, чем остальные.

Один из белков называется аполипопротеином (а) (LPA), вырабатывается в печени и, как считается, играет важную роль в свертывании крови. Высокий уровень LPA связан с высоким риском атеросклероза — состояния, при котором артерии забиваются жировыми соединениями. Второй белок, молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM1), находится на поверхности эндотелиальных клеток — одноклеточного слоя, который выстилает кровеносные сосуды.

Исследователи утверждают, что препараты, которые используются для лечения заболеваний через снижение уровней LPA и VCAM1, могут, в определенных случаях, улучшать качество и продолжительность жизни.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

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старение организм
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