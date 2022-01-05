Как связана смертельная доза алкоголя для человека с его настроением - комментарий эксперта / ua.depositphotos.com

Существует связь между тем, какая доза выпитого алкоголя может стать для человека смертельной, и настроением, в котором в момент употребления спиртного. Об этом в комментарии порталу Ura рассказал специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики и профессор Игорь Гундаров.

По его словам, летальная доза для выпивающего спиртное в подавленном состоянии становится меньше на 30-40%.

"Мы оценивали в обществе уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам. И я ввел понятие агрессивно-депрессивный синдром, когда эти проявления вместе. Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растет? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40%, то есть, можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко", — заявил врач.

Когда же ситуация обратная — человек весел, выпивает в приподнятом настроении и хорошем расположении духа, — ситуация также меняется в другую сторону — устойчивость организма повышается на эти же 30-40 процентов, отметил Гундаров.

Специалист посоветовал учитывать данный фактор и стараться пить спиртное лишь в радостные моменты своей жизни.

Реклама

Читайте такжеПочему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.