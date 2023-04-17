Как сварить вкусный бульон из курицы: 9 ингредиентов для разнообразия

Куриный бульон - универсальное блюдо на все времена.

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Как сварить вкусный бульон из курицы / коллаж фото instagram bodryj_baran.ru/margo_foodphoto

Вариантов куриного бульона существует огромное множество, какие-то подходят для супа, другие - для простого бульона с лапшой. О том, как правильно сварить куриный бульон вкусно - расскажем далее.

Как сварить вкусный бульон из курицы - главные ингредиенты

Куриный бульон может стать отдельным блюдом, а может - основой для жидкого блюда. В любом случае, необходимо знать какие ингредиенты могут сделать его лучше.

Для того, чтобы по итогу вкус был более насыщенным и разнообразным, можно добавить луковицу, морковь, сельдерей, зелень, перец горошком, лавровый лист и соль. Также любители могут добавить чеснок и шампиньоны. В том случае если вы любите белые грибы - можно попробовать измельчить сушеный гриб в пудру и добавить в бульон в самом конце. Все эти продукты особенно подчеркнут вкус курицы.

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Сколько варить куриный бульон - сроки приготовления

Учитывать время приготовления бульона - важно. Как и время приготовления любого другого блюда. В данном случае все зависит от возраста птицы. Домашняя курицы может вариться долго - от 1 до 2 часов. Те части курицы, которые приобретаются изначально для обжаривания - могут вариться меньше, около 40 минут. Универсальное правило одно - чем больше кусок мяса, тем дольше оно варится.

Как сварить куриный бульон из филе - простой способ

Для того, чтобы сварить бульон из куриного филе - много усилий прикладывать не придется. Достаточно всего лишь наполнить кастрюлю водой до половины, довести ее до кипения и посолить. Затем необходимо опустить охлажденное филе в кипяток и добавить ингредиенты для вкуса, о которых мы писали выше. Для магазинного продукта до готовности хватит и 20 минут, а вот домашнее филе будет вариться около 1,5 часа на медленном огне.

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