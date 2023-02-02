Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадывается

Главред нашел невероятный секрет, который поможет ускорить процесс варки свеклы.

Как быстро сварить свеклу? / ua.depositphotos.com

Всем известно, что основным ингредиентом винегрета является свекла. Однако этот овощ славится тем, что его нужно очень долго варить. Иногда времени на ожидание просто нет и хочется как можно быстрее приготовить вкусный и полезный салат. Главред нашел невероятный секрет, который поможет ускорить процесс варки свеклы.

Как сварить свеклу за 10 минут

Чтобы быстро сварить свеклу, нужно взять полиэтиленовый пакет и сложить туда предварительно вымытый овощ. Заметьте, что корнеплоды должны быть среднего размера, тогда время приготовления намного сократится. Поэтому, если вы вдруг приобрели или вырастили на собственной грядке свеклу сорта "Гигантелла", то лучше сварите ее тогда, когда у вас будет больше времени на приготовление.

После того как мы сложили несколько небольших свеколок в полиэтиленовый пакет, добавляем туда немного воды. Далее пакет нужно завязать и обязательно сделать несколько небольших проколов.

Теперь всю нашу конструкцию кладем в микроволновку на 10-15 минут (в зависимости от размера свеклы). Когда указанное время прошло и микроволновка выключилась, достаем нашу свеклу. Вы будете удивлены, но она приготовилась. Кроме того, свекла будет невероятно сочная и ароматная.

Заметьте, что в микроволновке можно готовить не только свеклу, но и картофель и морковь. Более того, картофель и морковь готовятся в микроволновке всего за 7 минут.

Именно поэтому, пользуясь этим лайфхаком, вам не придется стоять целый день у плиты. Винегрет будет готов всего за полчаса, а остальное время можно посвятить себе. Готовьте с любовью!

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