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Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

28 октября 2022, 05:30

Чтобы сварить свеклу за 15-25 минут нужно не только выбрать правильный способ приготовления овоща, но и знать, как подобрать сам корнеплод.

Свекла
Чтобы свекла быстрее сварилась, в кастрюлю с водой и овощем можно добавить столовую ложку растительного масла / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка знает, что свекла является уникальным овощем, который обладает множеством полезных свойств. Ее добавляют как в салаты, так и в первые и вторые блюда. Часто приходится слышать о том, как долго варится свекла. Бывает, процесс варки занимает от 1,5 до 2 часов, зависит от размера и возраста овоща. Порой нет времени на долгое приготовление блюд, поэтому вопрос того, как быстро сварить свеклу, становится очень актуальным. Приготовить овощ можно гораздо быстрее.

Быстро сварить свеклу в микроволновке

Сегодня у многих домохозяек на кухне есть микроволновая печь. Приготовление блюд упрощается, а времени на готовку теперь требуется меньше.

Варить свеклу в микроволновке нужно в воде. Овощ будет, скорее, печеный, чем вареный, однако вкус от этого не испортится.

Для начала следует хорошенько промыть свеклу щеткой и обсушить ее полотенцем. Далее берем специальную посуду, которая нужна для приготовления блюд в микроволновке. Кладем туда корнеплод посередине и заливаем 100 г воды. Емкость должна быть неплотно прикрыта крышкой, чтобы не произошла деформация посуды на фоне высокого давления. Выставляем время 7 минут и ожидаем.

Спустя заданное время аккуратно проверяем ножом готовность овоща. Если свекла не готова, можно отправить ее в микроволновку еще на несколько минут.

Как быстро сварить свеклу на газовой плите

Время приготовления свеклы на газовой плите может существенно отличаться. Наша задача – сварить овощ как можно быстрее. Для этого помещаем свеклу в кипящую воду и варим ее 30 минут. После этого воду с кастрюли нужно слить и по-максимуму налить в нее холодную воду.

Проходит 15 минут, и свекла, из-за перепада температуры, уже готова. Теперь ее можно употреблять в пищу или добавлять в другие блюда.

Как сварить свеклу за 15-25 минут

Можно сварить свеклу еще быстрее. Для этого поставьте кастрюлю со свеклой в воде на большой огонь, не уменьшая его и не накрывая кастрюлю крышкой.

Проследите, чтобы было много воды – нужно, чтобы ее высота покрывала корнеплоды см на 8 выше. Если этого не сделать, вода наверняка выкипит раньше, чем сварится ваша свекла.

Когда пройдет 15 минут, отправляем овощ под ледяную воду где-то на 5-10 минут. Свекла готова.

Не забывайте, что для того, чтобы быстро готовить свеклу, следует правильно выбрать сам корнеплод. Понадобятся приплюснутые плоды небольших размеров, у которых тонкая кожица. Вполне сгодится сорт бордо, ведь он не только быстро варится, но и обладает особым вкусом. Когда варите свеклу, в воду можно добавить одну столовую ложку растительного масла. Тогда овощ быстрее сварится.

свекла
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