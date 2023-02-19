Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйки

Сегодня Главред расскажет, как сварить морковь для салата, потратив на все про все лишь 5 минут.

Как быстро сварить морковь? / unsplash.com, ua.depositphotos.com

Морковь должна быть в рационе каждого человека – как в сыром, так и вареном виде. О пользе этого овоща нечего и говорить! Многие знают, что морковь содержит в своем составе невероятное количество бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Кроме того, не следует забывать и о витаминах С, Е, В1, В2 и В3, которые также есть в моркови. Поэтому потреблять этот овощ хоть время от времени однозначно нужно. Сегодня Главред расскажет, как сварить морковь для салата, потратив на все про все лишь 5 минут.

Как быстро сварить морковь

Для начала берем морковь и чистим ее, а также обрезаем плодоножку. Чтобы морковь быстрее приготовилась, лучше взять овощ среднего размера. Если вы берете крупную морковь, то нужно разрезать ее на несколько частей.

После этого берем небольшой полиэтиленовый пакет (он должен быть плотным, без дырочек) и кладем в него морковь. Заметьте, что морковь нужно складывать в один слой, так она быстрее приготовится.

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На этом этапе нужно залить морковь 80-100 мл холодной воды. Для 3-4 морковок этого будет вполне достаточно.

Теперь необходимо завязать пакет и сделать несколько небольших проколов сверху. Далее отправляем нашу морковь в микроволновку и ставим таймер на 5 минут.

После того как указанное время истекло, достаем нашу морковь из микроволновки и проверяем ее на готовность. Если вам вдруг показалось, что морковь еще сырая, то можете снова отправить ее в микроволновку на несколько минут. Но обычно хватает и 5 минут. Попробуйте этот способ и вы увидите, как морковь получается очень мягкой, вкусной и ароматной.

Теперь вы знаете, как сварить морковь в микроволновой печи. Этот хитрый способ может очень выручить тогда, когда совсем не хватает времени. Готовьте свои кулинарные шедевры и удивляйте ими друзей и знакомых. Приятного аппетита!

Смотрите видео ТСН – как приготовить морковные шарики.

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